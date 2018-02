Me cobraron más de la cuenta compras en línea.

¿Alguna vez has notado que al momento de realizar una compra en línea te cobran de más?. Sí, aunque sea difícil de creer en ocasiones adquirimos productos en internet, sin tomar las precauciones necesarias.

Quiero compartirles mi amarga experiencia en la cual fue víctima de un robo por parte de una seudo-aplicación que ofrecía servicios de música, la idea era adquirir la plataforma musical para tener en mi teléfono un amplio contenido de mis cantantes favoritos, sin la obligación de comprar la canción o el uso forzoso del internet, ya que algunas aplicaciones musicales te permiten “respaldar” una Playlist al momento de comprar o rentar el servicio.

Pero ¡sorpresa!; adquirí la aplicación por tres meses, al término del periodo comprado, ya no quise seguir usando la plataforma musical, sin embargo se tuvo que extraviar mi tarjeta de nómina para darme cuenta al momento de reportarla y solicitar mi estado de cuenta, que los ‘mendigos’ de la aplicación aún me seguían descontando por el uso de la misma.

Lo caótico del asunto es que ya habían pasado cuatro meses, después de que se venció el primer periodo de la adquisición del servicio. Ósea me cobraron prácticamente una renta más, la cual nunca disfruté. Así que estimados lectores mi opinión y la recomendación es, “revisen al pie de la letra todas las políticas y clausulas al momento de comprar algún servicio en internet”. Y no solamente eso, sino también el periodo en el que tendrán el servicio y si ya no lo van seguir ocupando realizar la correcta cancelación.

La mayoría de los errores que cometemos a la hora de realizar una compra en línea es otorgar todos nuestros datos de las tarjetas, ya sean de crédito o débito. Lo recomendable por la CONDUSEF es no proporcionar toda la información solicitada por las empresas o aplicaciones que no sean seguras.

Un consejo por un empleado bancario es que si alguna vez pusimos todos los datos de nuestra tarjeta y aun así nos siguen cobrando por servicios que no ocupamos lo recomendable es cambiar el plástico, ya que de esa manera se desvincula la cuenta a nuestro sueldo o crédito.