¡Me amo! y sí me importa mi salud

Mientras estaba en mis redes sociales, me llamó mucho la atención un post, de una chica, quien había colgado una foto de ella, con la descripción: “Me amo y no me impor­ta”, claramente ella sufría sobre peso, el cual es un tema muy delicado de tocar. Desde 1975, la obesidad casi se ha triplicado en todo el mundo. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de perso­nas, de lo que nosotros imaginamos.

Según los datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutri­ción) indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad, mientras que nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos.

En la actualidad, se ha creado la moda de aceptar el sobre peso u obe­sidad como prueba de autoestima y empoderamiento. En lo personal, una de las cosas que me llevó a ser una reina de belleza fue precisa­mente luchar con los estereotipos, y el autoestima de las mujeres. Pero uno de los requisitos primordiales es tener salud, no importa talla, ni forma, lo que realmente importa es la salud.

Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012; La diabetes, los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articula­ciones muy discapacitante), y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon), son tan solo una de las tantas enfermedades que conlleva no alimentarte sana­mente.

Los científicos saben desde hace tiempo que la gente con sobrepeso u obesidad suelen tener baja autoestima. Pero por lo general se pensaba que la obesidad era lo que conducía a la baja autoestima y a otros problemas emocionales. Ahora, una nueva in­vestigación demuestra que al parecer, ocurre todo lo contrario, es decir, la gente con una baja autoestima suele tener más probabilida­des de sufrir de sobre peso u obesidad. Esto hace referencia de que la salud es una parte importante para que realmente disfrutemos de una buena autoestima.

Un análisis realizado con base en un cruce de datos con la Organización Mundial de la Sa­lud (OMS) y del (INEGI), arroja que la comor­bilidad por obesidad, termina con la vida de 28% de los mexicanos al año; es decir, más de 170 mil personas.

El sobrepeso y la obesidad no es un juego, y mucho menos sinónimo de empoderamiento y aceptación, sino todo lo contrario.

Pongamos de moda los buenos hábitos, y aprendamos amarnos correctamente. Demuestra tu buena autoestima y tu amor propio, apoyando la sana alimentación, y actividad física. Ámate tal cual eres, ama tu cuerpo, pero sobre todo, ¡Ama tu salud!.

“La nutrición de hoy, es la medicina del mañana”­