“Más sabe el diablo por viejo, que por diablo” ¿será?

El martes por la noche se realizó el tercer y último debate entre los cuatro aspirantes a la Presidencia de México y tras escuchar entre que ataques y propuestas de los candidatos, una vez más el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador, para muchos volvió a ser el triunfador.

Incluso un sondeo de MassiveCaller vía redes sociales hecho tras el debate, seña­laron que el 44% de los encuestados conside­ró que AMLO fue el ganador de este último debate, con 7 puntos de ventaja es decir; por encima de Ricardo Anaya de Por México al Frente que solo obtuvo el 37% y José Antonio Meade, de Todos por México el cual logró un 16%.

Cabe recordar que la anterior encuesta pronunciaba como ganador a AMLO después del debate presidencial, pero la verdadera sorpresa corrió por cuenta de la Coparmex, quien a poco tiempo de que diera inicio el tercer debate entre los candidatos a la presi­dencia de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que da cobijo a la mayor parte del empresariado activo y crítico a Andrés Manuel López Obra­dor, dio a conocer una encuesta en la que AMLO aventaja con alrededor de 20 puntos a su más cercano oponente, es decir, el panista Ricardo Anaya.

Dichas cifras, apuntan una ardua pelea por el segundo lugar, siendo que este aventa­ja al abanderado del PRI; José Antonio Meade, mientras que Jaime Rodríguez “El Bronco” quedó ubicado en último lugar con un 2.3% en las preferencias.

Algo que resalta y pone a muchos a pen­sar, es que dicho estudio, la Confederación Patronal de la República Mexicana aterrizó la pregunta; “¿por quién va a votar el 1° de julio para Presidente de la República? Y Andrés

Manuel la volvió a hacer, de esta encuesta también salió triunfante.

Pero, en realidad ¿AMLO es el cambio? ¿Es el ente salvador que urge este país? o es que ¿A caso no hay opción y lo tacharán en las boletas por ser “el menos peor”? entre que si es o no, considero que “ha sabido hacerla” pues por más acusaciones y sus rivales po­líticos, no logran comprobarle nada, y eso...asusta, pues bien dice el dicho “ más sabe el diablo por viejo, que por diablo”.