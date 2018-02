Más ayuda el que no estorba

Chuc, chuc, mientras llego por AdrianaChuc

Voy caminando hacia el trabajo y me doy cuenta de que una persona con discapacidad no puede bajar de la banqueta porque a algún sujeto se le ocurrió estacionarse invadiendo parte del acceso, ¡qué poca… consideración!

La Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República ha reportado que anualmente en México se suman alrededor de 270 mil personas a los 10 millones que tienen alguna discapacidad. Este grupo de personas es uno de los más marginados en todo el mundo, obteniendo una menor participación en la economía, niveles académicos más bajos y registrando la tasa de pobreza más alta que las personas sin discapacidad.

Tan sólo en cuestión de cifras es un tema que, al parecer para México, no tiene relevancia, pues no existen censos, datos o estadísticas confiables acerca del número de personas con discapacidad, su distribución geográfica, edades y mucho menos acerca del número de médicos especialistas en este grupo. Mientras que la OMS afirma que en México el 14% de la población sufre discapacidad ya sea física o mental (unos 16.5 millones), el INEGI reportó para el año 2010 tan sólo 5.7 millones, ¿habrán hecho bien las cuentas?

Lo preocupante no es nada más la abismal diferencia entre las cifras de ambas instituciones, sino que, para el año 2000 el INEGI registró 2.3 millones de habitantes con discapacidad, esto implica que las cifras se duplicaron en 10 años y nadie dice nada. Este problema tan grave de salud, sobre todo por las grandes demandas de consultas, terapias, tratamientos, etc., que se requieren para atender a este sector que va creciendo, es completamente desproporcional.

No puede ser posible que en 10 años las cifras (si es que son ciertas), se han duplicado y no se esté realizando ningún esfuerzo por encontrar la causa de tan catastrófico aumento. Tampoco existen esfuerzos reales para mejorar las oportunidades laborales del sector, según el Informe Mundial sobre Discapacidad, estas personas tienen el doble de probabilidades de no tener empleo y ni qué decir de las vialidades o de la infraestructura de las ciudades, que no contemplan la inclusión ni la accesibilidad para los ciudadanos con discapacidad.

Y si además, le agregamos a cientos de “pseudo humanos” como éste que me encontré, que no les importa obstruir el poco esfuerzo que hacen las autoridades por poner señalamientos, su situación no puede mejorar.

Más que una cuestión de derechos humanos, más que unas cifras maquilladas por el gobierno, las personas están discapacitadas por su propia sociedad, no sólo por su condición física o mental, y estas condiciones de menosprecio social y gubernamental sólo se pueden superar trabajando en conjunto. Así que mi gente, a respetar los poquitos espacios para personas con discapacidad de ahora en adelante, créanme que les ayudamos mucho no estorbando, nos leemos la próxima semana.