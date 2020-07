Marketing político en tiempos de Covid

Aparentemente la pandemia es el tema en el que están ocupados todos los políticos, preocupados porque la gente no siga contagiándose publican llamados y orientaciones un día si y otro también, unos en plan correcto de comunicación, otros casi regañando a la población y otros casi mesiánicamente como dirigiéndose su pueblo al cruzar por el Mar Rojo, ah y unos más como si fuera programa de televisión jugándole al “Bigbrother”, nadie entra ni nadie sale, la verdad es que todos, con el pretexto del Covid-19, con todo y bozal en boca, igualito que los delincuentes (no es directa ni indirecta, sólo coincidencia), andan ya en sus campañas personales por el próximo cargo en ascenso de elección popular o de perdis por la reelección, el Covid es un buen pretexto.

Aparecen en redes sociales, de día y de noche van a las calles, organizan “conversatorios” en zoom promocionado más sus proyectos personales, es inevitable y no se puede ocultar, que la salud de la gente, le hacen a la sana distancia y a la conciencia sanitaria, pero lo que más llevan en sus mentes cuando van en la calle y entregan una despensa o cubrebocas a un ciudadano o ciudadana o cuando salen a cuadro en sus videos en Facebook, es el voto ciudadano y no la salud de la gente, esa es la verdad.

Lo malo es que todos van con un discurso disfrazado, preguntando por la salud de las personas, preocupados porque no haya personas contagiadas, “sufriendo” lo que sufre la gente, generando una supuesta empatía, lo malo es que huele a engaño y como dijera el gurú del marketing político Javier Domínguez “mienta pero no engañe”, habría más empatía si fueran con la verdad por delante, con sinceridad: Mire, estoy preocupado por su salud, le puedo apoyar en lo que pueda porque usted y su familia no se contagie, pero mire la verdad es que podría ayudar más si lograra llegar a un cargo de responsabilidad pública y pues en eso ando porque me gusta ayudar a la gente... Se trata de hacer presencia, es muy necesario y legítimo, pero no jugar al engaño.

El escenario es que el Covid-19 generará una regresión democrática, con menos juego público de los suspirantes, más que nunca el procedimiento para elegir a los candidatos va a ser la palomita, sí, el palomeo por quien tenga que palomear, claro, habrá un análisis de qué han hecho, qué han dicho, con quién se han juntado, de qué se han hecho, con quién lo han hecho, quién apadrina y todo lo demás, al final vendrá el palomeo, ni siquiera las encuestas que hora se hacen más por medios digitales que cara a cara que se supone que son más fidedignas, entonces aplicará el criterio de los mandamases con análisis de pros y contras y una que otra encuesta en la mano.

La Pura Verdad: Hay mucha gente que está preocupada de que Andrés Manuel López Obrador esta construyendo el socialismo en México, que quiere se el nuevo líder de esa corriente ideológica en America Latina, que está conduciendo a México hacia otro Venezuela porque está gobernando igualito que Hugo Chávez y su pupilo Nicolas Maduro, lo bueno es que ya no deben preocuparse más, si López Obrador tuviera estos propósitos, su primer viaje al extranjero desde que tomó protesta como Presidente de México, habría sido China, Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte o Irán, pero no, fíjese usted, lo hizo a los United States of América, centro del poder económico capitalista del mundo, a ver al poderoso Presidente Donald Trump y se metió hasta la oficina Oval de la Casa Blanca, y no llevó a dirigentes sindicales, indígenas o campesinos, como fuera líder de la Oz y el Martillo como lo creen sus perdidos críticos de la teoría del socialismo temerosos de que les nacionalicen sus changarros, no, lo hizo nada más y nada menos que con la crema y nata del empresariado del país, de los que generan y acumulan capital, con Carlos Slim pues, entonces ¿Cuál socialismo? La pura verdad es ver Moros con Tranchetes.

juankant4@gmail.com