Malos hábitos financieros| kenteegardin

Si estamos hablando de un hábito, estamos hablando de un acto que se vuelve costumbre de acuerdo al número de veces y con continuidad diaria.

Según un estudio británico de la University College de Londres ha demostrado que hacen falta 66 días para que se cree un hábito y pueda mantenerse durante años. No un mes como se creía, ya que las neuronas no asimilan lo suficiente y tendemos a abandonarlo fácilmente.

Un reporte (Condusef), 3 de cada 10 de los jóvenes mexicanos no muestra interés por la cultura financiera y prefieren gastar en experiencias antes que ahorrar sus ingresos.

Guardar dinero bajo el colchón, no genera ninguna ganancia.

Nuestra educación financiera está basada en lo que nos han inculcado desde niños, ahorro en cochinito, bajo el colchón, tandas, flores de la abundancia, domingos, cooperación, vaquitas, nos dicen que si no nos endeudamos no tendremos nada como una casa, un auto, ropa, zapatos, un terreno, un viaje, muebles.

Todo esto lleva a tener malos hábitos de ahorro y de inversión, ya que muchas veces el ahorro resulta ser muy lento y las inversiones suelen ser estafas, muy lentas, ilusorias, entre otras.

El problema que tenemos como generación, hablando de finanzas, es que no tuvimos ni tenemos una educación financiera, pocos recibimos esta educación en la familia y un selecto grupo, en la educación académica.

Kueski

La startup mexicana Kueski explicó que los jóvenes deciden alargar la estadía en casa de sus padres por motivos económicos.

Según un sondeo realizado por Tasa que es una plataforma de préstamos, los jóvenes si cuentan con el hábito de ahorrar, pero no lo invierten; 64 por ciento de los millennials prefiere mantener su cuenta de débito íntegra antes de buscar opciones para invertir.

El emprendimiento es una de las soluciones para generar dinero propio.

En comparación de la generación “x”, con la idea de tener un buen carro y una casa enorme como ideal de futuro. Las personas de hoy en día prefieren viajar y sobretodo generar emprendimientos como inversión a futuro.

No sigas tirando tu dinero y ahorros a la basura, mejor busca un buen plan de inversión.

Entonces, no sólo tenemos malos hábitos financieros sociales como las tandas, también personales como ahorrar sólo lo que nos sobra, comprar de manera impulsiva, comprar nuestros alimentos en la calle diariamente, olvidarnos de nuestros objetivos, no contabilizar nuestros gastos extras, no planificar nuestras finanzas, no prevenir urgencias financieras y más.

Empecemos por eliminar esos malos hábitos y por cambiarlos por acciones que te beneficien, ¿cómo te ves en unos cinco años? ¿en qué te imaginas invertir tu dinero? ¿de qué manera puedes contabilizar tu negocio?

Es difícil deshacerse de un mal hábito, pero no es imposible, puedes empezar poniéndole fecha a una de tus metas, haz una lista de pros y contras acerca de ellos. Con constancia lograrás mucho en un futuro.