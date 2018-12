Maestría Energética: Todo es energía

Existen muchos tipos de energías, desde las más densas hasta las más sutiles. Los pensamientos, las palabras y los sentimientos, son energía y hay que tener mucho cuidado de cómo las utilizamos ya que la forma en que las usas de manera inconsciente, podrían ser parte del resultado de lo que en este momento estés viviendo y no lo que deberías de estar obteniendo.

Ten cuidado con lo que decretas y lanzas al universo, porque el subconsciente no distingue entre tu realidad y lo que hablas sin darte cuenta. Te pongo un ejemplo: En este momento que estás leyendo este artículo haz una pausa e imagina un momento triste de tu vida; te darás cuenta como tus facciones cambian y obviamente tus emociones. Ahora recuerda uno de los momentos más felices que hayas vivido y mira como automáticamente tu cuerpo reacciona de una manera positiva. ¿Te das cuenta? El cuerpo no detecta si lo que estas poniendo en tus pensamientos está pasando actualmente o ya pasó, simplemente reacciona. Así impactan nuestros pensamientos y por tanto se refleja físicamente (Los pensamientos también son energía). Entonces, cuando te des cuenta que estás teniendo un pensamiento negativo automáticamente cancela. No te digo que sea fácil, sin embargo, todo es cuestión de práctica y si eres constante, pronto veras cambios en tu vida.

Existen técnicas de respiración que sirven para situar mente cuerpo y alma en el aquí y el ahora. Al aplicar estas técnicas, se libera de manera natural la llamada molécula espiritual DMT (Dimetiltriptamina). Al aprender a respirar, podrás controlar tu energía y alcalinizar tu sangre logrando reducir enfermedades y por tanto ser más sano.

Somos seres de luz teniendo una experiencia terrenal y debemos ser conscientes que elevando nuestro nivel de energía física por ende nuestro cuerpo espiritual estará vibrando a una mayor escala energética.

Ahora, ¿Sabías que hasta el dinero es energía? Como se mencionó en un principio, todo en el universo es energía, hasta el dinero y también existen formas de desbloquear este factor cuando no llega lo suficiente o se va más rápido de lo deseado. Existen códigos sagrados que sirven para desbloquear estos canales de flujo. Cuando hace falta flujo corporal, espiritual y material, se produce un cese de energía y esto puede mejorar si así lo deseas.

Todo en el universo es energía, tenemos la energía del sol, la que consumimos en los alimentos, la del agua y por supuesto la del aire que respiras, el cual es una de las energías más vitales que tenemos. Es nuestra responsabilidad saber y aplicar las herramientas necesarias para mejorar de una forma importante nuestra vida y con esto, obtener lo que en verdad deseamos y lo que nos corresponde como derecho universal.

