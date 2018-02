Lunes sin carne ¿te sumas a este # ?

Eco de eco por Jossy Zamora

Hola a todos mis EcoAmigos, soy yo otra vez, su ecoloca favorita, Jossy Zamora. El día de hoy que escribo es Lunes, un día pacífico para escribir sobre un tema importante que es el hashtag de índole mundial de los lunes, el #lunessincarne, pero ¿qué es esto? Y ¿Por qué me interesa si no soy vegetariana?.

Pues no les miento, he pensado mucho dejar la carne y sustituirlo por comidas de origen vegetal, y eso que nunca he visto videos de maltrato en mataderos por más de un minuto, pero al leer todo lo que pasan esos animalitos, mi consumo de carne se ha disminuido, pero aun no llego a ese momento en que la quite por completo.

Este “#” tan famoso en todo el mundo, tiene el objetivo de concientizar a todos sobre la industria , no solo por el daño que causa la ingesta excesiva de carne, sino por el daño que le estamos haciendo a los animales debido a la demanda tan grande que hay sobre este producto.

Es una realidad que la carne no es mala para nuestro organismo, desde hace muchos años comemos este alimento, el problema es que hemos abusado y cada vez más gente come aproximadamente 250 gramos de carne al día. ¿Les había contado que la OMS dice que debemos de comer 500 gramos de carne…a la semana?, es decir, comemos muchísimo más de lo que deberíamos y eso, OBVIO, está trayendo muchas consecuencias para nuestra salud y al medio ambiente.

Hablemos de la producción, este concepto en la carne genera más gases de efecto invernadero que el transporte y se puede comparar con la industria del petróleo. Se preguntarán ¿qué tiene que ver una vaca con gases contaminantes? Pues, mucho, la vaca sola no contamina, lo que contamina es todo lo que conlleva tener el producto finalizado. Aquí también tiene mucho que ver la industria de la agricultura, porque mucha soya y granos se siembran para satisfacer el alimento del ganado, y esto es algo preocupante, porque esta agricultura, más la que se basa en cultivar nuestras frutas y verduras, representan un 40% de la superficie terrestre, que es dedicada solamente a los cultivos y por ende, ha sido deforestada.

Justo ahí está el problema, la deforestación para cosechar, muchos bosques son destruidos para poder sembrar y eso es bueno, si no hubiera una explotación de la misma tierra, si no hubiera tanta demanda por la carne y si nuestro consumo fuera normal y no excesivo.

Creo que este hashtag, es una buena manera de controlar ese abuso del recurso, además que te permitirá ser creativo en la cocina y descubrir nuevos sabores. Si eres amante de las verduras como yo, un día a la semana de ensaladas ricas y cocteles de frutas, no te harán nada de mal, además que tu cuerpo podrá desintoxicarse y dejará de producir tanto ácido úrico que sin duda no es saludable.