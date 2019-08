Los sueños de Laura

Suprema Corte de Justicia de la Nación

La iniciativa de Ley de Emergencia Policial no viola más que los sueños guajiros de Laura Beristain de la Cuarta Transformación, el Estado de Nuevo León la promulgó en el 2010 siendo demandada por controversia constitucional por el municipio de San Pedro Garza García y en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dictamen promovido por la ministro Olga Sánchez Cordero, la hoy Secretaria de Gobernación de la 4T, dictaminó que dicha ley era constitucional estableciendo que la Constitución Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública facultan a los Estados para emitir leyes en la materia, así que el exabrupto bolivariano y guevarista de la compañera Presidenta Beristain quedó en una simple alucinación protagónica. Presidenta corra a sus asesores ya le están causando muchos errores.

En lo que respecta a la Cuarta Transformación en Quintana Roo en este momento el tema es quién de sus diputados electos será su Coordinador o Coordinadora y que quedará al frente de la próxima Junta de Coordinación Política (la famosa JUCOPO), no hay mucho de dónde escoger, o Tepy o Tepy, Gasca se descartó al alinearse muy temprano públicamente con Marybel Villegas en la defensa de Otoniel Segovia que trae todo un lío en la administración y Cabildo de Othón P Blanco y la solicitud de juicio político en su contra, que ya la Marybel le está endilgando al Gobernador, los demás morenistas no tienen la experiencia de un Eduardo Martinez, José de la Peña, Chanito Toledo, Hernán Villatoro o Cristina Torres quienes, lástima Margarito porque no son morenos, así que la ex regidora y ex secretaria del Ayuntamiento de Tulum, con el visto bueno de ya sabes quién, será la Presidenta de la famosa JUCOPO.

Cuídense azafatas, pilotos y personal de líneas aéreas de todo el Caribe, una Lady recorrerá esta hermosa zona del continente, se le conoce por sus desplantes y amenazas a quienes se atrevan a oponerse a que aborde los aviones fuera de los tiempos reglamentarios, a quienes la detengan por infringir reglamentos de tránsito y a quienes se atrevan a escribir en su contra, ahora va hacer lo que tanto le gusta, viajar, viajar y viajar por todo el Caribe representando a la Secretaria de Relaciones Exteriores, dice que haciendo realidad el sueño bolivariano, no les voy a decir su nombre sólo que tiene una hermana Presidenta Municipal que le quedó grande el paquete y un hermano que quiso ser Diputado Local y no pudo, sobre aviso no hay engaño, luego no digan que no les advertí.

Hay mucha expectativa acerca de cómo será la relación entre el Gobierno del Estado y la nueva XVI Legislatura Local que entrará en funciones el próximo 3 de septiembre, y ante tanto interés y especulación, lo voy a volver a decir en Honor a La Verdad, va a ser muy difícil que los diputados de la Cuarta Transformación puedan rebasar por la izquierda al Gobernador Carlos Joaquín, me parece que el Ejecutivo del Estado se les adelantó en el combate a la corrupción, la austeridad y uso social de los recursos públicos, tanto que entre el Gobernador y el Presidente Andrés Manuel López Obrador existe más identidad entre ellos que entre AMLO y muchos morenistas que se dicen de hueso guinda...