Los perros callejeros, un área que aún hay que atender

Hola a todos mis EcoAmigos, espero estén muy bien. El día de hoy en la colaboración para nuestra columna de “Eco de Eco” tenemos a una mujer increíble que trabaja en una labor que muchos querríamos pero pocos tenemos el valor de hacerlo. Ella es Jessica de animalistas Cancún y esto es lo que nos va a compartir hoy:

Hola, soy Jessica de animalistas Cancún y el día de hoy les quiero contar que desde que tengo memoria he querido recoger, alimentar o simplemente abrazar a algún animal. Este corazón de pollo me ha costado más de una mordida, muchos arañazos y también muchas risas. Claro, después de que ya pasó el dolor.

Así que al crecer, era de esperarse que me involucrara más y más con los animales, y efectivamente así fue.

Creo que es una fortuna tener amor incondicional en mi vida, y de manera recíproca. Sólo quien ha podido conectarse con algún animal sabe de lo que hablo. Y los que aún no lo han hecho, espero que no se abstengan de esta experiencia. No solo se trata de tener a un perro o gato en tu casa, lo mejor es cuando realmente te das el tiempo de conocerlo, y una vez que lo conoces, no tienes más opción que empezarlo a querer.

Pero no todas las mascotas tienen la suerte de ser queridos, tener una casa, o ser cuidados. De hecho, la mayoría de los perros y gatos en México no están en una casa, están en las calles. ¿En serio? Sí, tristemente, México es el 1er lugar en Latinoamérica con mayor población de perros callejeros.

En el último censo, en México teníamos un aproximado de 23 millones de perros, de los cuales 70% estaban en situación de calle, y por si fuera poco, 20% es el crecimiento anual de la población de perros callejeros, según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados. Eso fue hace 3 años, así que estas cifras ya habrán aumentado.

Esta realidad, para los que somos amantes de los animales nos duele, pero el dolor, o la lastima, o el típico "¡Ay, pobrecito!" a ellos no les sirve de nada. Igual seguirán en las calles sufriendo el frío, calor, lluvias, hambre, los golpes y patadas de algunas personas y un sin fin de penas en su día a día. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer?

Podríamos hacer muchas cosas desde acciones pequeñas que no nos cuestan casi nada y les mejoran por lo menos ese día: darles agua, comida, una caricia.

Pero si de verdad queremos cambiar su situación y dejar de ver tanto sufrimiento en las calles, lo que necesitamos hacer es esterilizar.

Empieza por esterilizar al tuyo y después ¡esteriliza a todos los que puedas! ¿Por qué?

Por qué la descendencia de UNA SOLA pareja de perros al cabo de 10 años será de 10,000 perritos más y de esos 10,000, apenas el 30% tendrá una casa. Y en gatos los números no son mejores, todo lo contrario: una sola pareja de gatos procreará al cabo de 10 años 56,000 gatitos y de ellos, 39,200 vivirán en la calle.

Estas cifras son alarmantes, ¿verdad? Pero más que números, son vidas, y vidas tristes, las que nacen cada día en nuestras calles.

Ahora que ya te disté una idea de por qué tu esfuerzo por esterilizar a todos los que puedas dará grandes frutos, reducirá mucho sufrimiento y hará un cambio importante en el futuro de los animales de Cancún, ¡Manos a la obra!! Solo falta que lo pongas en práctica. Yo siempre le digo a la gente: Si te gustan los animales hazlo por ellos. Pero, ¿y si no te gustan? Hazlo por ti, para que no existan tantos deambulando en las calles.

¿Qué opinan amigos sobre este tema?, creo que es muy acertada la idea de hacerlo si te gustan o no los perritos y gatitos. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima columna de “Eco de Eco” y recuerden hacer eco de esta eco-información.