¡Los errores más comunes en la primera cita!

¡Los errores más comunes en la primera cita!

Te ha pasado, que cuándo conoces a una persona o intentas salir con ella imaginas acciones o momentos que a la mera hora son todo lo contrario, sí a lo que llamamos realidad VS expectativa.

Esto suele pasar mucho en la primera cita, es por ello que el día de hoy te traigo los errores más comunes que suelen pasar en la primera vez que salimos con alguien, antes comenzar quiero recordarte que estos errores son de experiencia personal, y opiniones de varias personas que han expuesto sus casos en temas del amor, recuerda cada persona piensa distinto y actúa diferente.

Sin más interrupciones comencemos; no planees antes de tiempo, este es uno de los errores más comunes de los jóvenes, pensamos en otorgarle la mejor cita de su vida, sin ni siquiera conocer sus gustos, error, ahí estamos pensando en nosotros no en ella, los mejores momentos son los improvisados y recuerda la primera cita es para pla- ticar y conocerla, deja de preocuparte no vas a un examen, no tienes que llevar una bitácora para saber que hacer, solo vive el momento, aquí un tip de regalo, cuando una persona y tú se caen bien podría caer una tormenta, podrían mojarse bajo la lluvia, podrían comer fruta y aún así se la pasarían excelente.

Agendar la próxima cita, en la primera cita otro error muy común, y esto tampoco es recomendable así tengas ganas de verla nuevamente, y puede ser que ella también sienta lo mismo, pero recuerda no hay prisa, no es el fin del mundo dale tiempo al tiempo, con esto no quiero decir que tengas que esperar una semana o dos para salir con ella, tranquilo créeme las cosas solitas se darán y tú mismo te darás cuenta cuándo es el momento para volver a salir. No le tengas miedo a la incertidumbre.

Arreglarse demasiado; parece tentador jugar tus mejores recursos estéticos para gustarle a esa persona, pero no te pases, por supuesto vístete sexy, casual, ponte perfume, pero algo casual y no tan exagerado, no tienes que llevar un estilo muy matador aún así y salgas de noche algún lugar elegante y sensual puedes vestirte elegante y sensual sin parecer que te produjiste mucho, no es correcto que tu primera cita vea que le apuestas mucho a tu apariencia física, claro el físico puede ser una ventaja, pero en la primera cita ve lo más natural que puedas.

Presumir demás: querer verte como el más galán, el más importante, que según eres la mejor opción de ella, error, si en verdad quieres que ella te aprecie, se tú mismo, no es necesario fingir alguien que no eres tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, no podemos ir por la vida exhibiendo una personalidad que no somos, puede ser que te funcione en unas cuantas citas, pero créeme tarde o temprano ella se dará cuenta, no es importante tener un carro del año, millones en una cuenta bancaria, o ser el más guapo, recuerda que si ella te va a querer lo va hacer con tus virtudes y defectos. Amigos hasta aquí la columna, espero les halla gustado, soy Erick Coto y me despido con esta frase: “Las batallas más duras son para los grandes guerreros, para ganar las guerras”.