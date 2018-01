Los días martes...

Esta columna usualmente es sobre temas ambientales, que es la información que manejo en el periódico, realmente amo escribir sobre ello, pero el día de hoy será diferente.

El tema del que hablaré no tiene nada que ver con eso, simplemente quise compartirles una teoría que tengo en mi día que tiene que ver con los días Martes, además quise saber si piensan igual que yo.

Les cuento, en mis días siempre trato de ser positiva, alegre y con ánimo, al final me apasiona lo que hago y me encanta venir a trabajar, sin embargo he descubierto que los martes son los peores días! Puedo atreverme a decir que odio los martes… les voy a explicar mi teoría, y ustedes me dirán si tengo razón o de plano, estoy loca. Hoy solo trataré sobre este punto, dándoles mi explicación.

Mi argumento empieza así: El primer día de la semana es Lunes, este “Lunes” , es después del Domingo, ¿es obvio no? Pero lo que digo, no es lo obvio, lo que quiero transmitirles es que viene después del fin de semana; saliste de fiesta, dormiste, comiste, te escapaste a algún lugar bonito y básicamente estuviste mucho tiempo contigo, es decir, vienes relajado y feliz del “finde” , con toda la pila y actitud del mundo, no puedes quejarte de eso, eres una persona llena de actitud empezando la semana. Eso es lo que es el Lunes para mí es la acumulación de actividades padres del fin, pero ese día termina y comienza el Martes.



Este día representa un colapso en la energía que traías del fin de semana, que te gastaste el Lunes llegando al trabajo. Si saliste o algo el fin, ya para el Martes estás cansado de nuevo. Además ya no es inicio de semana, evidentemente, pero tampoco estás cerca del fin de semana como lo puede ser un Miércoles, que es la mitad y eso te da energía o el Jueves que está muy cerca el fin y está por terminar la semana.

Habiendo dicho eso, podemos entender por qué el día Martes estoy menos feliz que otros días, no tengo la energía con la que comencé mi semana y no estoy esperanzada de que ya terminará y podré hacer algún plan con mi familia o amigos.



Sé que es una postura un tanto negativa, y a veces creo que tendría que verlo de una mejor manera, pero si estoy predispuesta a tener un mal día, sin embargo, es lo que es, el Martes es mi peor día e irónicamente el Lunes es mi mejor día, por que comienzo mi trabajo con mucha actitud de fin de semana deseando lo mejor y explotando mi creatividad para el trabajo, el problema es que aún no he podido administrar tanta euforia el Lunes, lo que provoca que se me acabe la energía super rápido y para el martes, ya no tenga esperanza de la vida.



Pues es mi postura en cuanto al segundo día de la semana, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero es una teoría que con los que la he compartido han coincidido conmigo, al menos hasta ahora. Pero no todo es malo, ya que el Miércoles regresa toda mi actitud perdida, y sonará chistoso, pero como es mitad de semana, eso me da fuerza para continuar hasta mi día de descanso y repetir el ciclo.