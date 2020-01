Los días de Laura Beristain Navarrete están contados en Solidaridad

Laura Beristain

De ser una simple diseñadora de imagen y publicidad de su propia hermana, Laura Beristain Navarrete saltó a la vida política de Quintana Roo en un santiamén. El éxito, sin embargo, la mareó, la emborrachó, la volvió soberbia y hoy la tiene “mareada” en el vértigo del poder y, alejada de las masas, del pueblo, de quienes confiaron en ella y le dieron su voto para que los gobernara, ha hecho muy mal su labor y las voces en su contra crecen día con día…Y es que lejos de convertirse en una interlocutora de las necesidades de la población, en una verdadera gobernante de oposición, en una real representante de la 4T y enarbolar la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Laura ha perdido los estribos y el control del municipio, tanto, que su ineficacia la he llevado a compartir el poder con sus hermanos Luz María y Juan Carlos conformando un triunvirato donde hasta entre ellos -los Beristain Navarrete -, luchan encarnizadamente por las posiciones dentro del Ayuntamiento, y lo más grave; el menor de los hermanos, Juan Carlos, (recientemente derrotado en las urnas por el PAN), se dedica a cobrar dádivas a los proveedores de la Cómuna y a “ordeñar” los salarios de sus recomendados -en su mayoría aviadores-, cada quincena.

Todo esto parece llegará pronto a su fin, el Senador suplente por MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, de visita en Solidaridad, conminó a través de un video a los ciudadanos a iniciar ya la petición de revocación de mandato de la edil, para no seguirle causando más daño a la imagen del partido y a la 4T…”estoy muy decepcionado de los gobiernos de MORENA en Quintana Roo porque no están a la altura del presidente de la República ni de la 4T, voy a iniciar en Playa del Carmen la junta de las firmas para la revocación de mandato, que no se les olvide -recordó-, que el pueblo pone y el pueblo quita, pónganse las pilas•, recomendó.

Más turismo

En otro punto, Quintana Roo es sin lugar a dudas el destino turístico por excelencia en el mundo, Cancún y la Riviera Maya son las joyas de la corona, de ahí que el gobernador Carlos Joaquín González haya determinado antes que nadie, tomar e implementar medidas sanitarias para alejar la posibilidad de un brote de coronavirus. Hasta hoy la entidad permanece libre del mal, que ya ha cobrado vidas en otras naciones…

Inseguridad

Algo está pasando en Isla Mujeres en materia de seguridad, el edil Juan Carrillo parece no enterarse de lo que ocurre en su zona continental y su jefe de la policía, Jaime Ongay parece no decirle las cosas como son, en las últimas dos semanas hemos tenido reportes de actos delictivos de alto impacto en colonias irregulares y en Punta Sam donde varias personas han perdido la vida, pero si le preguntan al edil su respuesta siempre es la mima….”todo tranquilo, somos el municipio más seguro del Estado”, aunque las estadísticas dicen todo lo contrario…punto por punto, el Estado sigue siendo un referente económico, aporta el 35 por ciento de las participaciones federales, los quintanarroenses en justicia solo esperamos que los recursos lleguen a tiempo al Estado.

