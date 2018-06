Los bloqueadores son enemigos silencioso de los mares

Hola a todos mis eco Amigos! Soy Jossy Zamora en otra columna de “Eco de eco”, para hablar de temas de ecología y cuidado del medio ambiente. El día de hoy estoy muy feliz de presentarles un texto de Melina Soto, coordinadora en México de la iniciativa Healthy Reefs, y nos hablará de un tema que es poco sabido por las personas pero de un gran impacto: Los bloqueadores. Aprende un poco más sobre este tema con esto que mandó para nosotros.

Melina Soto Coordinadora en México de Healthy Reefs

Hola Soy Melina Soto, coordinadora para México de Healthy reefs y les quiero compartir que Como probablemente sabrán, el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es el

arrecife de coral transfronterizo más grande del mundo que se extiende desde el norte de

Quintana Roo en México hasta las Islas de la Bahía de Honduras. Abarca más de 1000 km

de una zona costera compleja. Esta región es única debido a su biodiversidad, donde

puedes encontrar manglares, tiburones ballena, tiburones toro, algas marinas, más de 60

especies de corales, langostas, manatíes, 500 especies de peces y ¡la lista sigue y sigue!

Sistema Arrecifal Mesoamericano comprende México, Belice, Guatemala y Honduras

De esta biodiversidad dependen más de 2,2 millones de personas, incluidas

comunidades indígenas como maya, garífuna, k'ekchi y miskito, ya que las principales

actividades en la región son el turismo y la pesca.

Desafortunadamente, desde el cambio climático hasta la calidad del agua, el SAM

enfrenta numerosas amenazas que ponen en peligro su salud y la de todos los que

dependemos de él. Pero una de estas amenazas de la cual poco se habla es la

contaminación por químicos emergentes como los bloqueadores solares.

Los bloqueadores solares son cremas con compuestos químicos que sirven de filtro

ante la radiación solar, dispersan la energía de los rayos dañinos UV e impiden que lleguen

a nuestra piel. Nos protegen y evitan quemaduras y problemas más graves como el cáncer

de la piel. No obstante, varios de estos compuestos químicos, como la oxibenzona, el

octisalato o el octinoxato entre otros, tienen un impacto sobre el ambiente una vez que

entran al agua. En pocas palabras, estos compuestos se parecen a las hormonas. Cuando

entran en contacto con los organismos van a interferir con funcionamiento normal de su

metabolismo teniendo repercusiones serias: se han observado peces machos que se

vuelven hembras, peces y aves infértiles, malformaciones en fetos de ratones e incluso

causan blanqueamiento de corales! Estos compuestos son lipofílicos, les gusta la grasa, así

que van a tender en acumularse en los tejidos de los animales y los corales son animales

acuérdense. Incluso ya se han encontrado en la leche materna humana! Estamos

expuestos a estos productos desde el nacer y poco se sabe de la magnitud de su impacto a

lo largo de nuestras vidas. Por eso, hay que procurar no utilizar las cremas que utilizan

oxibenzona, octisalato o octinoxato. La mejor solución siempre será quedarse en la

sombra, usar manga larga y sombrero pero sabemos que puede resultar difícil así que se

recomienda preferir los bloqueadores amigables con el ambiente que digan Oxido de Zinc

Non-Nano, es importante el non nano; ya que así estas partículas no entran tan

fácilmente en el cuerpo.

Varias Áreas Naturales Protegidas de nuestro estado, parques temáticos e incluso

algunos países prohíben ya el uso de estos productos. Pero los filtros UV se encuentran en

muchos otros productos de cuidado personal, ¡búsquenlos en las etiquetas! Seamos

consumidores responsables y pensemos en las consecuencias de nuestros hábitos sobre la

salud de nuestro ecosistema y ¡la nuestra!