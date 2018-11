Lo que sea por ese brillo

Todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho que lo uno de nuestros propósitos es sentir que nuestros papás se sientas orgullosos de lo que logramos… sin embargo, creo que esto sólo se logra cuando uno mismo se siente orgulloso de lo que ha hecho.

Es como querer amar a alguien, cuando ni siquiera puedes amarte tú mismo. Claro está, nuestros padres siempre nos amarán y, aunque no siempre estén de acuerdo con nuestras ideas, nos lo harán saber, apoyándonos sin importar nuestra decisión final.

Déjenme contarles unas historias, mismas que me hacen un nudo en la garganta cada que las recuerdo. Desde pequeña he sabido qué es lo quiero, pero soy de esas personas que no le gusta decirlo, porque prefiero que mis logros hablen por mí.

Con la familia es diferente, con la familia es uno mismo y muy rara vez existen los filtros, aunque lo mismo podría pasar con los amigos, hay lazos que nos unen con nuestros familia­res. En mi caso, mi familia siempre ha sabido qué es lo quiero lograr y aunque he tenido miedo de no cumplirlo, siempre sé que estarán para mí.

Aunque todavía me falta un gran camino por recorrer, estoy muy feliz por darme cuenta todo lo que he logrado en estos últimos años… como bien me han inculcado mis padres, esto no sería posible si no hay alguien a mi lado para celebrarlo.

En mi caso, siempre he sido tan afortunada de tener a más de una persona para compartir dichos momentos. Todavía recuerdo la mirada de mi mamá cuando le dije que tenía mi primer trabajo relacionado a los medios y los deportes.

De hecho, Facebook todos los años me recuerda parte de ese momento… ja, ja, ja. Después, recuerdo su emoción cuando le dije que tendría la conducción en un programa deportivo y así sucesivamente.

A su vez, hace unos días tuve la oportu­nidad de darle una noticia a mi papá, quien a veces es un hombre que no revela del todo sus emociones. Pero ese día, cuando le di la noticia, hubo un brillo en sus ojos que me reconforta el alma.

Ya saben, esa mirada que te dice que como hija no lo has defraudo y que se encuentra orgulloso de este próximo paso. Aunque uno debe hacer lo que más feliz les haga, es un gran plus cuando esto pasa y además te das cuenta que también hace feliz a aquellos que te rodean.