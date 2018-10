Lo que nos dejaron los Clásicos

Este fin de semana, tuvimos dos Clásico: el Joven y el Español. Mismos que dividieron opiniones entre los amantes del balompié, pues unos aseguraban que estos no se comparan y otros que era uno de los mejores fines de semana futbolísticos.

Puedo coincidir con ambos, pues sabemos que un Clásico culminó con un 0-0 y el otro con un 5-1. Si bien lo visto en ambos partidos no se compara, siempre he creído que un verdadero amante del futbol, lo hace en todas sus formas.

Empecemos con el que prometió ser el partido del fin de semana en la Liga MX en la Jornada 14… El Clásico Joven entre el Cruz Azul y el América. Mucho se habló durante la semana y otra cosa se vio en el terreno de juego.

Si bien el partido tuvo sus momentos, lo cierto es que se habló de más y antes de tiempo, pues aunque el marcador no siempre refleje lo que se ve en el terreno de juego, el futbol es de goles… mismos que brillaron por su ausencia la noche del sábado.

Así culminó el encuentro, con un 0-0 en la casa que comparten los Cementeros y las Águilas: el Estadio Azteca. Que cabe destacar, estuvo más lleno de playeras azules que amarillas.

Con este resultado, Cruz Azul de nueva cuenta dejó ir la posibilidad de recuperar el liderato. El empate benefició a las Águilas, quienes con el punto se mantienen como líderes generales por segunda semana consecutiva en el Apertura 2018.

Ahora, vámonos al Clásico que tuvo lugar el domingo para estrenar el cambio de horario en México: Barcelona contra el Real Madrid. Duelo que si bien se conoce por dividir a España, también lo hace con gran parte del mundo.

El Clásico Español también fue bastante comentado durante la semana pasada, sin embargo, a diferencia de otro Clásico, este no quedó a deber. A menos que seas Merengue, porque en ese caso, sí lo hicieron.

Incluso, se robaban las miradas dos futbolistas que ni siquiera estarían presentes en el terreno de juego: Leo Messi por lesión y Cristiano Ronaldo por su traspaso a la Juventus, equipo con el que el fin de semana hizo el doblete y le dio el triunfo a los suyos.

Para los fieles seguidores de estos equipos y del Clásico, era casi imposible concebir este partido sin estos dos referentes… sin embargo, el show debe de continuar y vaya que el Barcelona lo hizo.

Abrieron el marcador con sólo 11 minutos en el reloj, ante un Real Madrid que me parece despertó muy poco en los primeros 45 minutos, pues no se encontraba dentro del terreno de juego.

El marcador ya lo sabemos, ganaron los locales 5-1, donde Luis Suárez se dio el lujo de marcar un Hat-Trick. Ante un Real Madrid que despertó los primeros minutos del segundo tiempo, para de nuevo irse perdiendo.

Creo que este fin de semana quedó resuelta la duda de quién necesita más a quién y quién sale sobrando… y no, no me refiero al dorsal número 10 del Barcelona.

- Twitter e Instagram: @lucruzc