Lo que debes saber sobre las copas menstruales

Hola a todos mis eco amigos, soy Jossy Zamora en otra columna más de "Eco de Eco", donde tocamos temas de medio ambiente. El día de hoy tengo una invitada especial que nos hablará sobre las copas menstruales, los beneficios en nuestra salud y al medio ambiente.

Ceci y Jossy Zamora antes de la transmisión sobre copa menstrual

¡Hola! Soy Ceci Cuevas, apasionada de la salud femenina y cuidado del medio ambiente. Has llegado al lugar correcto para saber cómo hacer ese cambio que aún no te has atrevido a hacer. Aquí te doy las 5 razones por las cuáles amarás la copa menstrual:



¿Te imaginas cuántas toallas y tampones has usado a lo largo de tu vida menstrual? Sin contar todas las que todavía no usas y las que ya usaron todas las mujeres que conoces... cada uno de estos artículos, tarda en degradarse más de 300 años. O sea, que las toallas que probablemente usaron tu mamá y tus tías, ¡todavía están en el planeta! Y faltan muchos años para que se degraden y desaparezcan.

Usando toallas menstruales gastas mucho dinero a lo largo de tu vida



La copa menstrual la puedes hasta 5 - 7 años.

¿Ya viste la etiqueta de los productos femeninos que consumes hoy?

Los componentes varían de una compañía a otra y la mayoría de fabricantes de productos femeninos NO dicen cuales son los ingredientes que sus productos contienen. A veces existe algo de información pero no se mencionan los sub ingredientes, por ejemplo, no sabemos de qué están hechas la fragancias de las toallas sanitarias.



Los ingredientes conocidos en los tampones son: algodón, rayón, poliéster, polipropileno, polietileno y fibra.



Los ingredientes conocidos en las toallas sanitarias son: pasta de papel blanca, gel absorbente (poliacrilato), polipropileno no tejido, polietileno.

Todos estos pueden afectar la salud de las mujeres.

¿Cuánto dinero vas a gastar en toallas y tampones en toda tu vida menstrual? Ve por cuaderno y pluma, escribe la cantidad que gastas al mes, multiplícalo por 12 (meses) y ahora multiplícalo por 30 (años).

¿Sorprendida? El costo de una copa menstrual podría variar entre $550 y $750 pesos mexicanos.



¿Qué estás poniendo cerca, sobre o dentro de tu vagina? ¿Sabías que es un órgano muy sensible que tiene una buena cantidad de tejido graso, lo que la hace propensa a almacenar los productos químicos? Realmente vale la pena considerar qué tipo de compuestos vamos a utilizar desde ahora. Estos componentes ni siquiera están declarados en las etiquetas de las toallas desechables: pulpa de celulosa, polímeros superabsorbentes, geles, adhesivos, polipropileno, elásticos, DIOXINAS (busca en Google qué son y cuánto daño causan), polietileno y aromatizantes.



La copa menstrual está hecha de silicón grado quirúrgico, no genera alergias ni rasgaduras. Es flexible, suave y fácil de manejar.

¿Quieres dejar atrás las envolturas fluorescentes, el paquete entero de tampones, y el espacio que ocupan para guardarse? La copa menstrual es una, con un estuche hermoso, pequeño y discreto.

No esperes más para proteger tu cuerpo y seguir cuidando el planeta. Si quieres saber más sobre la copa menstrual, sígueme en instagram @micopamenstrual

Siéntete libre, cómoda y ecológicamente responsable. Correr, nadar, ir a la playa, hacer ejercicio, andar desnuda y dormir durante la menstruación... ¡nunca fue tan fácil!