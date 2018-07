Lo peor que le pude pasar a una mujer…

La mayoría de las mujeres cuida mucho el estilismo y la belleza que hay por fuera, pues como bien dice el dicho ‘como te ven te tratan’ y la primer apariencia será aquella que deje el buen o mal sabor de boca. ¿Qué si tenemos vanidad? ¡Muchísima! Aunque no generalizo, pues algunas también mantienen algún otro enfoque que las haga ser valer tal y como son.

Hay dos cosas súper básicas en la vida de una mujer, que sin duda puede arruinarte el día y te apuesto que si no lo haz vivido, lo vivirás en cualquier momento. Pues de pasar horas en el espejo, en la estética; haciendo trucos y malabares para lucir de lo más bonita; todo esto finaliza con un triste final.

La primera justo en ese momento, tienes una cita o simplemente quieres salir; entonces comienzas a alistarte para salir, pero tienes un problema y se llama cabello; con frizz, esponjado y algo seco. Para dar un cambio total, te lo planchas y todo cambia en ese momento. Sales con la intención de pasar un buen rato; pero algo muy triste te ocurre, pues parece ser que la chica del clima se equivocó y de ser un día soleado; pasa a ser uno lluvioso, definitivamente tu día queda totalmente arruinado y ese brillo que lucía tu linda y larga cabellera se moja y la magia del alaciado termina con los pelos esponjados.

Alaciado + Lluvia = Cabello esponjado, lo peor que puede pasarle a una mujer

La segunda, creo que es la peor y la más común al menos en mi caso; y es que siempre he dicho que las manos bien cuidadas de una mujer hablan no solo de su higiene, sino de cómo es de manera interna. Es por ello que de las partes visibles de mi cuerpo, lo que más cuido son mis uñas; trato de tenerlas, largas, bien limadas, limpias y pintadas con algún color que vaya acorde con mi tono de piel; pero ocurre que luego de conseguir el largo que tanto deseabas ¡se te rompe! Y todo por un hilito que se atora en la uña porque estaba ‘astillada’ y tú nunca te diste cuenta. Lo malo es que eso tan insignificante se convierte en lo peor que te pudo haber pasado como mujer.

Uña rota, lo peor que puede pasarle a una mujer

Y es que como bien lo mencionaba en la parte de arriba, si no te ha pasado; créeme, no te salvas de que a lo largo de la vida pueda ocurrirte. Si no son las dos cosas, al menos será una pero de verdad, por experiencia puedo decirte que… ¡Se siente terrible!

Desde la perspectiva de muchas personas, pueden haber cosas peores pero cuando eres el tipo de persona que siempre está al pendiente de lo que ocurre con su cuerpo, detalles físicos no te la perdonas. Y es que tal vez suene superficial, pero se te puede caer una pestaña (si la traes pegada), un arete, despegar el zapato, mancharte el diente con labial; incluso, terminar con el novio, pero nada más doloroso y terrible que se te esponje el cabello luego de horas de alaciado o que se te rompa la uña luego de días, semanas o meses de intento por que te crezca la uña.

