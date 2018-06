¿Lo haces por ti o por los demás?

Me levanto muy temprano por la mañana, apago la alarma y me dirijo a elegir la ropa del día, me doy cuenta de que toda la ropa que tengo ya no me gusta, además de que llevo más de cinco años usándola. Ojalá me atreviera a renovar mi guardarropa…

Termino eligiendo una blusa que está más que deslavada y los únicos jeans decentes que tengo, creo que con esta es la cuarta vez en la semana que me los pongo, pero no tengo otros. La verdad, no me atrevo a comprar otros porque qué tal si me quedan mal.

Me meto a bañar, al salir me detengo frente al espejo para cepillarme el cabello y los dientes. En eso me doy cuenta de lo largo que está mi cabello y, recuerdo aquel cambio de imagen que quería hacerme, pero como existe la probabilidad de que no quede bien, mejor no lo hice.

Salgo del baño, busco entre mis zapatos unos para ponerme, pero veo que todos están maltratados, viejos y desgastados. Ni hablar, me acuerdo de esos zapatos que me encantaron pero decidí no comprar porque seguro me los criticarían.

Camino al trabajo reviso mis redes sociales, específicamente unas páginas y perfiles de personas que me encanta el contenido que suben. Aunque yo soy fan de ellos, no puedo dejar pasar por alto todos aquellos comentarios hirientes.

En eso recuerdo mi mañana, enfatizo el momento en el que decidí no arriesgarme a probar un nuevo estilo de ropa, el día que decidí ya no cortarme el cabello porque seguro me criticarían o la vez que no compré los zapatos que no son mi estilo y dirían que intentaba copiarle a alguien más…

¡Vaya! Pobres personas las que se exhiben de esa manera. No tendrían por qué soportar esos comentarios, sería mejor que no se arriesgaran pero seguro les gusta la fama y el dinero… ahora entiendo por qué yo he decido mejor no emprender, qué terror con las críticas.

En fin, una vez que termino de ver mis distintas redes sociales, sigo disfrutando del trayecto pero hay algo que me sigue dando vueltas. ¿Cómo es que todas esas personas se ven tan felices recibiendo tantas críticas?

¿Cómo es que se atreven a hacer tantas cosas sin miedo al qué dirán de su nuevo corte de cabello, esa nueva prenda o esos zapatos que yo no me atrevo a comprar? Entonces me di cuenta, no lo hacen por los demás, lo hacen por ellos.

Así es, ellos hacen lo que más feliz les hace y saben que las críticas son un pequeño precio a pagar, pero no se detienen por eso, no renuncian a sus sueños y metas por esas personas. Entonces, ¿qué seguirás haciendo?

¿Vivirás por ti o seguirás viviendo con el temor al qué dirán? Haz todo aquello que alguna vez te propusiste, pero que por alguna razón no hiciste… Por su puesto que te criticarán, pero es más fácil lidiar con eso, que con el “si hubiera hecho eso”.