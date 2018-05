Lluviosos y fríos días, tenga usted

Estos últimos días en Cancún, el clima ha estado bastante nublado, lluvioso y como ya casi es tradición en nuestra ciudad, unos minutos se despeja y sale el sol, pero once minutos después parece que se ha desatado la tormenta.

Más allá de hablar los problemas que esto le ocasiona a nuestra ciudad, quiero concentrarme en una de mis cosas favoritas en la vida, la lluvia. Para mí, los días lluviosos son mis favoritos, obviamente amo el sol de Cancún, pero de vez en cuando los días nublados caen de maravilla.

Uno de estos días súper lluviosos, estaba saliendo del trabajo y vi que afuera estaba el tormentón, así que decidí esperar un poco para irme… luego de más de una hora esperando, concluí que debía aventurarme e irme así.

Una vez afuera, me di cuenta que la lluvia no estaba tan fuerte, así que iba a paso de tortuga, disfrutando de las gotitas de lluvia. Mientras yo vivía en mi mundo donde disfruta cada gota, me di cuenta de que no a todos nos gusta este clima.

Obviamente, en gustos se rompen géneros así que lo que a mí podría gustarme, a otros tal vez les desagrade. Muchas personas se encontraban con cara de fuchi cada que les caía una gota, otras incluso corrían a refugiarse, aunque la lluvia no estaba tan fuerte.

Y yo, me encontraba bastante a gusto esperando bajo la lluvia. Aunque no es recomendable andar toda empapada, porque la salud podría pasarnos factura, disfruté de esos minutos bajo el agua. Después llegué a casa, me cambié y me hice bolita con una sábana hasta quedarme dormida.

Estos días están hechos para estar en casa, bien acobijados. Disfrutar de nuestra serie favorita, leer un libro o cualquier cosa que nos ayude a disfrutar este clima, claro está, acompañados de un café o chocolate bien calentito.

Si la lluvia ya nos agarró de regreso a casa o rumbo al trabajo, no hagamos corajes, tomemos precauciones y salgamos más temprano porque el tráfico es complicado. Lleven un paraguas o chamarra que les ayude a resguardarse y si tienen carro, piensen en los peatones y eviten mojarlos.

Disfrutemos de estos días, porque sabemos que en Cancún siempre sale el sol…

- Twitter e Instagram: @lucruzc