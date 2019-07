GAVIOTA: Ley para la protección de los derechos de los adultos mayores en el Estado de Yucatán

Ley para la protección de los derechos de los adultos mayores en el Estado de Yucatán

Promover el acceso al desarrollo de la cultura y las artes a los adultos mayores.

II. Fomentar la realización de actividades culturales para adultos mayores a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios.

III. Impulsar que se otorguen descuentos a los adultos mayores que acudan a eventos culturales, promovidos por instituciones públicas, sociales y privadas.

IV. Fomentar la creación, producción y difusión de libros, publicaciones y obras artísticas elaboradas por los adultos mayores o dirigidas a estos.

Es importante ir conociendo sus necesidades como adultos mayores para visitar las diferentes instituciones que les ofrecen los servicios gratuitos y asesorías, que necesiten o en el problema que se les suscite, uds, adultos mayores, pueden leer la Ley y pedir lo que en derecho le corresponde.

Los adultos mayores son un gran grupo vulnerable que tenemos en Yucatán, por mi trabajo me doy cuenta, la necesidad de que estos programas sigan en beneficio de ellos, y hacérselos saber en formas sencillas, anuncios, programas, los transportes deben ser adaptados para ellos, y programas de salud, son necesarios en forma continua, podemos apoyarlos desde la familia, con respeto a su dignidad de persona, no discriminarlos, tomarlos en cuenta en las reuniones que se organicen, que expresen [email protected] tí@s, escucharlos es importante, todos vamos por el mismo camino, y vivirlos, acompañándolos, vamos aprendiendo, la belleza de la edad, tratarlos con cariño, darles una sonrisa cuando estemos en el mismo lugar, darle el lugar, si se sienten mal por el calor, o no le han dado su ficha o atención en alguna institución, pues acercarse para ver si desea que se le apoye, siempre manifiestan maltrato, pobreza, aislamiento, desde mi punto de vista la Ética y el Derecho en la vejez son principales, porque nos damos cuenta de las demandas de los mayores en la solicitud de protección jurídica, por sus bienes o patrimonio, que tienen para vivir, y diferentes problemas que se pueden solucionar porque hay profesionales de los servicios sociales.