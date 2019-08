El 29 de Mayo del presente año se añadió un segundo párrafo al artículo 56, de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo. Todo esto antes mencionado en el decreto 323, por el cuál quedaría de la siguiente forma:

“La Secretaría deberá evitar el uso de plaguicidas que produzcan efectos graves por su nivel de toxicidad para la salud o en el medio ambiente tras la exposición simple o múltiple en sus condiciones de uso.”

Esto tiene que ver con una iniciativa que pretende velar por un medio ambiente mejor para los humanos y las abejas. También con el fin de cuidar las condiciones generales en las que son cultivados vegetales, esto, prohibiendo y regulando el uso de cierto plaguicidas en el Estado. Esta iniciativa busca reforzar las medidas de protección para nosotros y las abejas, de la toxicidad de los plaguicidas, estableciendo su prohibición debido a los graves efectos que estos producen para nuestra salud y el medio ambiente.

Las abejas están involucradas en esta ley debido a su importancia en nuestro entorno y a su proceso de vida, es por ello que es de manera importante el cuidarlas y cuidar su entorno para que también nosotros podamos seguir disfrutando de su estancia en el mundo. Las abejas como bien sabemos, son insectos polinizadores y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que estos contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de flora que se reproducen gracias al polen que estas traen.

En los últimos años, la cantidad de abejas ha disminuido drásticamente, y esto se atribuye a muchas razones, contaminación, falsas creencias, miedo y sin contar los plaguicidas. Nuestro estado tiene una producción estimada de 57,000 toneladas de miel por año, esto nos coloca dentro de los primeros lugares de productores a nivel mundial, la mitad es consumida dentro de nuestro país y la mitad restante es exportada a todo el mundo. En México existen alrededor de 40,000 apicultores y más del 30% reside en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Una recomendación que queremos brindar es que al ver una abeja en el suelo, muchas veces no está muerta, sino cansada por el sol, el viaje, la contaminación, entre otras cosas, nosotros podemos ayudarlas a continuar con su viaje poniendo gotitas de agua con azúcar para que tome y se llene de energía nuevamente y pueda continuar. Muchas veces vemos un abeja y nos asustamos porque pican pero no valoramos su enorme aportación a nuestro mundo, sin ellas no podemos existir, su polinización es lo que hace que las plantas crezcan y se reproduzcan. Cuidemos a las abejas y cuidemos el medio ambiente, es ahora o nunca.