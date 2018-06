Las voces dicen, ¡Hazlo!

Mientras estaba en mis redes sociales, encontré un post de un blogger muy conocido en la península, “Tila María Sesto”, el cual me hizo recordar al blogger Dennis Palomo mejor conocido como “La candelaria”, miembro de la comunidad LGBT, personaje que a su corta edad se quitó la vida.

Por alguna extraña razón me hizo volar la imaginación y de alguna manera pensar, ¿Porque tomo esta decisión?. México ocupa el segundo lugar en suicidios adolescentes, el IMSS informó que un 90% se da por enfermedades mentales, pero a decir verdad estoy segura que va más allá de eso.

Cuando era niña, sufría mucho bullying por ser demasiado delgada y alta, mis compañeros me ponían diversos apodos como “palito”, “poste” entre otros. Lo que parece ser una simple broma inofensiva realmente puede tocar el corazón ó la seguridad de las personas afectadas, en lo personal, me obsesioné por hacer mucho ejercicio, y comer grandes cantidades hasta que logre tener “cuerpo”, pero en realidad eso no funciono mucho, ya que en la actualidad soy reina de belleza y por más mala suerte que esto parezca ahora tengo que ser delgada, según las reglas de estos concursos. Y vamos de nuevo, cuando fui elegida reina me criticaron por ser “gordita”, y es ahí donde toque fondo, es muy difícil aceptarme tal cual soy, porque nuestra sociedad es muy cruel.

Me pongo a imaginar cuantas personas estarán en mis zapatos, cuantos jóvenes allá afuera luchan por su peso, ya sea para aumentarlo o disminuirlo, cuantos odian alguna parte de su físico o no son aceptados en los deportes que les gusta, no respetan sus preferencias sexuales o simplemente son víctimas de apodos, golpes, insultos y rechazos.

El suicidio no es en gran parte por enfermedades mentales como nos hacen creer. La depresión inconsciente que se genera debido a estos factores son los causantes que nuestros jóvenes tomen estas terribles decisiones.

Muchas veces podemos convivir con personas depresivas que con una mirada nos piden ayuda, y por falta de conocimiento no logramos darnos cuenta y no sabemos cómo ayudar. Detrás de cada sonrisa puede haber mucho dolor, y tristeza y se sabe que los agresores también atraviesan por esta situación en la que ellos eligen no ser la víctima.

Existen muchas campañas contra el bullying, pero estoy segura que debemos comenzar impartiendo talleres en las escuelas para mejorar el autoestima. Enseñarle a los niños y jóvenes quienes son el futuro de nuestro país, la importancia de amarse, valorarse y hacer lo mismo con el prójimo, de alguna manera separar la ilusión que vemos en revistas, tv, redes sociales, y lograr comprender que no existe el ser perfecto. Saber escuchar a los demás y ser capaces de dar un abrazo alguien que lo necesita, mirar a los ojos y decir “no estás solo “ puede marcar la diferencia. Tal vez así aún tendríamos a Dennis, haciéndonos reír con sus divertidos videos, o a la cantante Whitney Houston deleitándonos con su increíble voz.