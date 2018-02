Las reliquias del hombre ave: Tus errores me tienen cansado

Adán Echeverría

No puedo aceptar la quema de brujas en la que caen por intentar ser políticamente correctos. Este esquema de pensamiento, junto a la censura y la cacería de brujas a la que se dedica gran parte de las personas en las redes sociales derivará, sin dudarlo, en un retroceso medieval.

No se trata de buscar la justicia por la propia mano debido a la corrupción y la impunidad imperante en las autoridades, que demuestran no estar al servicio del pueblo, sino bajo el mando de aquellos que se creen poderosos por el símbolo que representa un puesto: ministerios públicos, jefes de policía, abogados, defensores de los derechos humanos, grupos feministas, grupos de la diversidad sexual, jueces, diputados, partidos políticos, el ser humano gremial en todas sus acepciones.

Basta con que algún personaje perteneciente a uno de estos gremios decida lanzarse en contra de alguien, un enemigo personal, movidos por la envidia, el enojo, el hartazgo, la venganza, y todo su gremio le hace coro en las redes, pocas veces en ánimo de la justicia. Ejemplos hay cientos que han dividido las redes sociales. Aquel ruso en Cancún que casi fuera linchado y que dio muerte a uno de los que –azuzados desde la red social- decidió ingresar a casa del ruso, siendo asesinado por éste, y cómo no. ¿Qué harías si un tipo quiere entrar a tu casa y golpearte?

Muchos han creído y creen que pueden tener la calidad moral más limpia que los demás. Que sus actos son los correctos y no los de los otros. Que el gremio al que pertenecen es el verdadero y no el de los contrarios a sus ideas.

Luego de los escándalos suscitados por la persona Armando Manzanero Canché, ahora todos los que pueden y lo consideran necesario, sobre todo quienes se consideran con mejor calidad moral, se la pueden pasar insultando al artista, diciendo que la trova yucateca y sus compositores han estado detenidos por culpa de Armando Manzanero. Que Manzanero limitó a intérpretes, a cantantes: ‘Me iban a grabar dos canciones por…, y luego el productor me dijo que siempre no; que Manzanero les ofreció canciones gratis con tal de que aquel cantante no cantara canciones mías’. Y toda esta suerte de comentarios sobre la calidad moral del compositor de ‘No se tú’.

Vía redes sociales, se implementó un complot cuya finalidad era que Armando Manzanero no cantara en Chichén Itzá. Porque en Chichén puede cantar Pavarotti, puede tocar una orquesta sinfónica europea, puede ser cerrada para que la cantante Thalía se tome las fotografías que desee, y para todo aquello que no sea yucateco, bien se puede autorizar el uso de los vestigios prehispánicos, pero no para un concierto de Manzanero, por su calidad moral.

Si ya dio un concierto en Dzibilchaltún, por qué no uno más en Chichén Itzá, en las grutas de Lol Tun, en Kabah. E insisten en que no se debía autorizar porque Manzanero fue malo con su ex esposa, es malo con las mujeres, dicen los menos necios. Los más necios se han ocupado hasta de su capacidad como compositor, arguyendo que es nula, limitada, faciloide, y terminan diciendo: Yo soy mejor que Armando Manzanero pero no me han dado una oportunidad. Son incapaces de separara a la persona (que debe ser juzgada por sus actos como todos los demás ciudadanos de un país), de su obra como artista.

Así con estos maravillosos actuantes de redes sociales. Son una pena total.