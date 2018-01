Las reliquias del hombre ave: Pero mira cómo beben

Adán Echeverría

No importa qué tan bebido estaba Renán Barrera Concha, ni siquiera importa si tiene un problema de alcoholismo o no, o si como miles de meridanos, mexicanos, seres humanos, tiene el derecho de disfrutar del alcohol: ‘Tomad de este vino que es mi sangre, tomad y bebed’, dice algún texto por ahí que muchos han de conocer.

El problema no es en sí el alcohol, sino que manejara un automóvil luego de haber bebido. Se le juzga por imprudente, y porque beber alcohol y manejar es un delito. Tan simple como eso. Si Renán Barrera Concha, que ya ha demostrado anteriormente ser una nulidad como servidor público, ahora demuestra que también es un ciudadano irresponsable, que alcoholizado coge un vehículo –como cientos de ciudadanos irresponsables- poniendo en riesgo a los otros conductores, sus familias, al resto de la ciudadanía.

Beber nunca será un problema si se sabe beber con responsabilidad. Tenía un amigo en la licenciatura que decía: ‘Borracho manejo mejor’, la verdad es que, todos ebrios como él, lo dejábamos hacer y al final decíamos: ‘Es verdad, este compa borracho maneja mucho mejor’, ¿qué otra cosa podríamos decir? Cuando andamos tomados, todos son nuestros amigos. Vemos compañeros en el baño y los saludamos alegremente, somos amigos de todos los que están comprando en la agencia. Nos pasamos el mapa y el listado de los expendios clandestinos de la ciudad: ‘¿Conoces al iguano? Vende barato, tiene desde latas hasta pomos’. Somos grandes compañeros, grandes ciudadanos.

La policía y sus retenes se vuelven los malos. Los retenes, por los que muchos hemos pasado historias, anécdotas, que puede hacernos escribir un libro. No seré yo el que acuse de alcohólico a otro compañero de jarra. Lo cierto es que el mismo Renancito ha sido de los que se ha parado el cuello con los retenes, y con lo mucho que puede ayudar a evitar accidentes, y eso es algo que todos tenemos bien claro. En Mérida, muchos de los compañeros que conozco han decidido beber cerca de casa, tomar un taxi, pedir que vayan por ellos. Repito, no se trata de condenar la fiesta, ni condenar el acto de beber. Se trata de condenar el acto de manejar alcoholizado y anunciarse como ex alcalde, como suspirante a un nuevo cargo de elección popular; se trata de ser un farsante que pide se aplique la Ley en los otros, pero no en mí.

No se confundan, ni traten de hacer creer a la ciudadanía que hay una cacería de brujas, muchos son los que hemos caído en los separos por esa irresponsabilidad de manejar luego de haber bebido algunos alcoholes; por qué no habría de recibir el mismo trato Renán Barrera Concha. ¿Acaso a él y a los suyos se les aplican leyes y reglamentos diferentes? Los ciudadanos estamos harto de ese abuso de poder. De ese darnos cuenta de que gran sector de la prensa trabaja como porrista para defender a sus héroes de color partidista. Ya quiero ver la caricatura de ese chaparrito rubio que se encarga de hacer tanta tira cómica de renombrados priístas. Estoy esperando la caricatura del Renán Barrera Concha alcoholizado en un retén para postearla en mis redes.