Las reliquias del hombre ave: Para pensar en ti

Luego de tres divorcios, cinco hijos, una pequeña a la que no veo desde que cumpliera un año, muchos años de reflexión, aunado a la maravillosa relación que ahora sostengo con la increíble mujer que es Larissa, su paciencia, conocimiento, capacidad de sonreír y jugar con nuestro hijo y con los hermanos de nuestro hijo, he llegado a un punto estable en mi forma de concebir mi historia: logré dejar de culparme de los fracasos anteriores, para entender y tener conciencia de la responsabilidad en las relaciones de pareja. Y así comencé a salir adelante para reencontrar a la persona que soy y me gusta ser.

Todas las relaciones que he tenido, sucedieron con mujeres maravillosas. Pero ni ellas ni yo tuvimos el espacio adecuado para el control de nuestros destinos personales. Cuando una persona se muda a vivir con otra, lo hace cargando con todo su pasado. Son dos mundos que llegan a un mismo lugar a intentar coincidir. Cada mujer venía con su familia, su cultura, la educación en la que había sido formada, y todos aquellos años de resistencia y adaptación a la sociedad, hasta el momento en que coincidieron conmigo.

Ahora, al leer con mucho detenimiento “Los perversos narcisistas” de Jean-Charles Bouchoux, en traducción de Lídia Cuscó, más cosas me han quedado claras. Los testimonios que el autor transcribe, pueden parecer casos propios, y tal vez tú, querido lector, puedas encontrar características propias de las relaciones que has tenido o que en la actualidad sostienes.

El autor divide su obra en cuatro partes, para analizar la psicología del perverso, conocer sus estrategias, saber liberarse de ellos, y hasta cómo llegar a compadecerlos. Durante toda la obra te invita a ir repasando los testimonios de muchos de sus pacientes que vivían cerca de un perverso narcisista, validando su accionar, sufriendo sus proyecciones, dejándose arrastrar a esos infiernos que el perverso les impone.

“El perverso narcisista estructural utiliza el vínculo familiar, profesional o amoroso para someter al otro. Necesita de esta proximidad para ejercer su influencia y no permite que su víctima se aleje de él. Es frío, no conoce la culpabilidad (porque proyecta sus afectos” y no duda en culpabilizar a los demás”.

Esta es apenas la definición que el autor nos da a conocer desde el inicio de su obra. Y con tan sólo leerla, comenzamos a mirar a los demás, asociando la definición con las personas que nos rodean, siendo incapaces de poder mirar hacia nosotros mismos.

Hay que recordar que el principal enemigo que tenemos siempre será nuestro espejo. Es contra nosotros, en primer lugar, dónde se deben librar las primeras batallas. Pero cada quien podrá darse cuenta de eso de acuerdo a cómo fue formado en la primera infancia.

El autor nos recuerda ‘la estructura de la pulsión’: su origen como deseo somático, su objetivo o deseo borrado por el psiquismo, y el objeto, designado por el propio psiquismo. Y con sólo aparecer, queremos saciar cada una de estas pulsiones, porque el organismo tiende de forma natural a calmar las tensiones. Esa necesidad nos impulsa a buscarnos en el otro, y nos podría conducir a ser víctimas de un perverso narcisista, o a comportarnos como uno con los que nos rodean.

Leer el libro de Bouchoux es querer darte una oportunidad de mirarte a ti mismo, para luego poder entender a los que te rodean, y reconocer el lugar en que te encuentras, si como víctima o como victimario, en una relación o vínculo que puede ir derrotando tu energía, e incluso llevándote por caminos que te impidan cada vez más ser consciente de tus actos, y actuar sumido por las pulsiones, las necesidades, sin poder controlar tus capacidades, sumiéndote en algún vicio, o atentando contra tu propia vida.

Bouchoux es muy claro al respecto: “Mientras la problemática de la infancia no se resuelva, ni la angustia infantil haya sido localizada, la situación de ansiedad corre el riesgo de ser repetida hasta el infinito”. Ya que a menudo juzgamos a los otros, y les imponemos nuestros propios errores, con tal de no aceptarlos y sentirnos derrotados.

En un libro de 247 páginas, Jean-Charles Bouchoux nos abre un camino para encontrar la salida. Una salida que permite mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros internos, y poner distancia –con todo lo difícil que pueda resultarnos– de aquel perverso narcisista que continuamente nos puede estar dañando, ya sean nuestros padres, hermanos, amores, jefes, compañeros del trabajo, o nosotros mismos.