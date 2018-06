Las reliquias del hombre ave: Los placeres intelectuales

En su libro ‘Manifiesto Contrasexual’, la filósofa Beatriz Preciado afirma que todo lo que causa placer sexual es un dildo, y remata su sentencia afirmando: ‘hasta el pene’; de esta forma intenta poner punto final a siglos de Falocracia. Es triste que esta afirmación que tanta importancia puede tener en nuestros tiempos, siga sin ser conocida, y enseñada en la educación pública mexicana, desde el nivel secundaria –cuando menos- toda vez que es necesario afirmar que el ser humano, el ciudadano, que está a nuestro alrededor debe ser comprendido respecto de su inteligencia y no de acuerdo a su genitalidad.

Los placeres son aquello que nos hace iguales a los animales. Los placeres físicos tienen que ver con saciar una necesidad fisiológica: desde comer, orinar, defecar, hasta el orgasmo. La sensación de bienestar ocurre cuando, muertos de hambre, logramos comer; o cuando nos estamos orinando y nos aguantamos, y luego finalmente orinamos, y liberamos la vejiga. O cuando ya no podemos retener más los excrementos, y logramos defecar. Esa sensación de placer fisiológico termina por ser algo que se disfruta. Cuando estamos en busca de ese placer, y nada hay que parezca más importante que conseguirlo, lo podemos volver enfermizo, y convertirlo en vicio. Obtener los placeres de ese vicio ya es contraproducente para quien lo tiene, y acaso pudiera violentar a otra persona, con la que aquel vicioso pudiera ejercitar su saciedad.

En el ámbito intelectual ocurre lo mismo que con la parte física y fisiológica. De pronto el gusto por la lectura, por la filosofía, por la religión, llega a búsquedas enfermizas que terminan en un vicio intelectual y espiritual. Cuando eso ocurre estamos ante el fanático. El fanático tiene una sensibilidad exacerbada, su placer esta únicamente en que las cosas sean tal cual él las piensa, y cree; y todos los que no estén de acuerdo con él están equivocados.

Siempre han sido preocupantes los siglos de violencia que vienen desde los fanáticos religiosos. Y los fanáticos políticos no se quedan atrás. El placer, tanto en el fanático religioso como en político, viene de la parte intelectual, al grado de que ciertas ideas le causan placer en el pensamiento. Viven y sienten bienestar de acuerdo a que lo que cubra las necesidades de su pensamiento, de sus asociaciones de ideas. Solo pueden leer cosas que afirmen su idea. Se han vuelto incapaces de permitirse conocer nuevas ideas; se sienten superiores a toda otra idea que cuestione las suyas. Lo triste del asunto, es que ese fanatismo es totalmente gregario. No hay originalidad en su pensamiento y sus decisiones. De común buscan seguir a quien abandere el pensamiento e ideal que les cause placer, y hacen tótems o ídolos intelectuales a personajes precisos que seguirán alimentado sus ideas, hasta volverse incapaces de Contradecir a sus héroes, a sus ídolos. Solo viven para adorar y estar bajo la sombra de aquel tótem ideático que han construido en su mente.

Su placer es el pensamiento al que se adhieren, y su vicio es obedecer tales premisas, siendo incapaces de pensar por sí mismos. Y eso los vuelve incluso víctimas de aquello que idolatran. El fanatismo los anula como individuos y los masifica más allá de lo que ellos mismos pueden comprender. Se vuelven entonces reemplazables, eslabones de una gran cadena de la que jamás serán el mando. El fanatismo destruye tanto a la persona fanática como a los otros que están a su alrededor.

Es claro que el placer físico y fisiológico deriva en vicio, y que el placer ideológico deriva en fanatismo.