Las reliquias del hombre ave: El chiste de la Mafia del Poder

Esperanza.

—Ay, estos mexicanos que se preocupan por lo que dice Galilea.

—¿Quién es Galilea?

Y sí, todo parece un chiste en México. Una vez más se cumple el lema de que: No eres sabio, solo tienes internet.

Porque tal como el epígrafe que antecede a este texto, uno puede darse cuenta de que la Resistencia del Pueblo, tiene que ser a caminar por el camino que todos van. Resistir es No subirse al “Tren del Mame”. Lo que significa no permitirte que las Redes Sociales, y sus chistoretes determinen tu forma de pensar, y de actuar.

Lo mismo ocurre con el Chiste de la Mafia del Poder, puesto que ahora nos damos cuenta de que el chiste ya no tiene gracia. Pues esa tal Mafia, no será detenida ni arrestada, ni juzgada por sus actos de corrupción que tanto han dañado al país. Y el pensamiento de Bastón de Mando Andrés, es un chiste más al respecto: “Si comenzáramos a perseguir a todos los corruptos de la Mafia del Poder, nos empantanaríamos de tal forma, que no se podría trabajar, pues son tantos, que no nos daríamos abasto”, señala en sus conferencias matutinas. Pero lo cierto es que nada, absolutamente nada de lo que ha propuesto ha podido realizarse.

Y no es cosa de que los partidos de oposición hayan hecho algo, ni siquiera acuerdos, para detener las propuestas de Andrés. Lo que ocurre es que están tan mal diseñados sus proyectos, y brincan de golpe apenas sus caprichos, que legalmente no han sabido cómo encontrarle el modo para hacer lo que el jefe pide.

Por ejemplo, es una realidad que desde adentro de Pemex se hacía el robo de combustible, y es un hecho que para que todo esté problema de robos millonarios de gasolina ocurrieran había complicidad en altos puestos de los gobiernos, de manera histórica. En los 90, el papá de un amigo de la preparatoria se quedó sin empleo en Pemex, porque lo acusaban de estar enterado de la ordeña de ductos de Pemex. Esto en los años 90 del siglo pasado. Ya dentro del Salinato, que seguimos padeciendo.

Lo triste del gobierno de Andrés, es el empeño de no querer meter a nadie a la cárcel por este ilícito. Y ningún político caerá a la cárcel porque todos tienen nexos con Morena y los demás partidos, y esta es la Partidocracia que el Salinato sigue sosteniendo, ya durante poco más de 36 años (1982-2018). Lo dela Mafia del Poder, que seguirá siendo intocable, es solamente un muy mal chiste ya.

Esto es el Populismo de Andrés: hacerle creer al pueblo que se resuelven los problemas y que los enfrentan, pero de común acuerdo entre los mismos trúhanes. El resumen del gobierno de Bastón de Mando Andrés, hasta ahora es: Dos opositores panistas muertos, desabasto de gasolina, intento de mangoneo permanente desde el Poder Ejecutivo al Legislativo y al Judicial, la publicación de una convocatoria para la Guardia Nacional, cuando no ha sido autorizada por el Congreso de la Unión.

Luz en la Oscuridad. Por otro lado, es totalmente valioso que México no haya firmado el Acuerdo del Grupo de Lima, que pretende desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Me parece perfecto que nuestro país respete la vida interna de otros países. Los mexicanos ayudaremos a todos los pueblos, como siempre, pero no tenemos por qué intervenir en la política interna de ningún país. Hay que recordar, y eso aplica a nivel nacional e internacional que: ¡¡A los gobiernos se les exige y jamás se les aplaude!!