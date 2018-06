Las reliquias del hombre ave: Del sureste para México y el mundo

Narraciones de 31 autores nacidos o, en algún momento, radicados, o quizá con antepasados relacionados con la Península de Yucatán, han sido consideradas por el escritor Carlos Martín Briceño para formar un libro que ha denominado Sureste: Antología de cuento contemporáneo de la península.

Carlos Martín Briceño ha demostrado ser un excelente cuentista que últimamente ha comenzado a incursionar en la novela; en su labor como antólogo nos hace un acercamiento a la obra de 31 autores que han demostrado constancia en la disciplina del cuento, y selecciona lo que a su parecer forma un abanico de los temas y posibilidades que desde el sureste de México se presentan al mundo de las letras mexicanas.

Más allá de que uno de los 31 autores, Ramón Iván Suárez Caamal, presenta seis textos breves, a los que algo termina por faltarles para ser considerados minificciones, sobre los otros 30 autores el antologador presenta un solo texto.

Se evidencia la falta de método para escoger los textos que acá se presentan, queda aceptar que la selección de los mismos está basada en sus gustos, ante los cuales uno puede no coincidir. Desde textos que aparecen en la antología “Litoral del relámpago, imágenes y ficciones” (Ediciones Zur, 2002), publicada hace más de quince años, hasta uno que aparece en la antología “Nuevas voces de la narrativa mexicana” publicada en el año 2003. En la ficha de Fausta Gantús, se anota que publicó su libro de cuentos en 1997, ¿el cuento incluido de esta autora data de ese año? ¿Por qué tomar esos cuentos? ¿Acaso los autores no tienen material nuevo? ¿En 16 o 20 años no han aparecido nuevos narradores, nuevos cuentistas en la región? Todos esos son detalles debieron dejarse claros al realizar la antología.

De los 31 autores incluidos son altamente recomendables tres cuentos: ‘Hombre al agua’, de Carlos Farfán (Ciudad de México, 1973), un texto que se lee con rapidez, y es muy conmovedor; ‘Legítima existencia’, de Fausta Gantús (Campeche, 1968) hermoso cuento, con una gran prosa nos narra como una persona puede desaparecer poco a poco de la sociedad y desde el interior mismo de una familia; y ‘La última miseria’, del reconocido maestro Agustín Monsreal (Mérida, Yucatán, 1941), que me hizo recordar la película argentina “El secreto de sus ojos” (2009).

También se pueden recomendar ‘El disco de mis hermanos’, de Elvira Aguilar; ‘La noche que mataron a Pedro Pérez’, de Héctor Aguilar Camín; ‘Acabando la fiesta’, de Roberto Azcorra Cámara; ‘Tren de cuerda’, de Manuel Calero; ‘Los aguacates’, del cubano Raúl Ferrera-Balanquet; ‘En este oficio los errores salen caros’; de Eduardo Huchín Sosa; ‘Flores para Natasha’ del también cubano Agustín Labrada Aguilera; y los dos textos eróticos ‘Él’, de la doctora Cristina Leirana, una deliciosa reflexión femenina, así como ‘La avidez’, de Carolina Luna, una escena de película erótica muy bien narrada, que se agradece, pero que uno terminará por olvidar; hay que detenerse a paladear el cuento ‘Felis Bernandesii Panthera Onca’ de Will Rodríguez.