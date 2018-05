Las reliquias del hombre ave: Ahora se hacen los mártires

Adán Echeverría

No bastándoles la pobreza en la que han sumido al país, la falta de educación, cultura, ciencia, empleo, el abandono del campo, la violencia que diario toca la puerta, las montañas de armas ilegales que circulan. No importándoles que los niños menores de 14 años sean los que más violencia sufren, que en México ser joven sirva para engrosar los ejércitos del narco, o las carretadas de bots-becarios, servidumbre de los partidos políticos. Ahora resulta que los partidos políticos lloran porque algunos de sus candidatos –los de menos reflector- son asesinados.

No señorita, no solo los candidatos son asesinados; son asesinados los niños, los jóvenes, las mujeres, los homosexuales, los empresarios, sus hijos. Al contrario. Los únicos que no sufren violencia son los políticos de alto cartel. No secuestran a los hijos de Anaya, ni a los de Mead, no secuestran ni asesinan ni violan a las hijas de Peña Nieto, ni secuestran ni golpean a los hijos de Andrés Manuel. Pero al sobrino del escritor sinaloense Waldo Contreras López, lo secuestran y asesinan con solo 17 años de edad. Las redes no se inundan por ello.

La “periodista” Yuriria Sierra puede escribir el 22 de noviembre de 2016: “Oye Lee Harvey Oswald, ¿dónde estás cuando se te necesita?”; preguntando por un asesino de presidentes, dejando claro en el “Se te necesita”, con su “inteligente” cabecita que con el triunfo de Donald Trump es necesario un asesino que se haga cargo de él. Pero no venga un Ricardo Alemán a hacer lo mismo, sugerir la necesidad de que AMLO sea asesinado por un fanático de su movimiento, porque la sed predadora de los inquisidores brinca a la yugular. Yuriria Sierra invita al asesinato, como Ricardo Alemán. Sean congruentes.

¿Qué harán ahora, queridos fanáticos de los partidos políticos, marchar para que no maten candidatos? No importan los bebés, ni los estudiantes, ni los campesinos, no importan los migrantes, importa prestar oído al político que te roba, que hace leyes para dañarte, que goza la impunidad; al que entregas parte de tu dinero. Importa que no puedas quitarte la venda, ni resistir al lavado de cerebro que padeces. Los veré marchando porque algunos locos matan candidatos. Ustedes protegen candidatos, sus hijos y sus parientes, que gozan todo lo que te quitan; cuando lleguen al poder y maten a tu familia, amigos, vecinos quiero escucharte. Así de fanáticos son. Ponen la espalda para la caricia como para el bastonazo.

Ahora ya no se puede decir ni publicar: ¡Haz patria y mata un diputado!, porque su fanatismo inquisidor está cada día más exacerbado en defender símbolos partidistas que en exigir justicia, educación, trabajo y acabar con la escoria del país que son los partidos políticos y sus integrantes corruptos. ¡Mírate! Defiendes más a un político partidista en vez de a los jóvenes que mueren a manos del narco. Ese narco que trabaja con los partidos políticos y financia sus campañas.

Una de las grandes televisoras de México corre a un pseudo periodista por presión de redes. Televisa hace un programa para dejar hablar a AMLO. Televisa y otros medios posicionan a AMLO. ¿Cómo se llama la obra? Televisa hace presidente a AMLO, como puso a EPN. ¿Les cuesta entenderlo?

Las redes vuelven a linchar. Pero algún momento lo hará contigo. Sigue celebrando otro linchamiento. ¡Bravo! La paz mexicana suena así:

- El periodista sugirió su asesinato.

- ¡Maldito! Qué lo maten. Y a toda su familia. Que exploten el periódico.