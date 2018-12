Las reliquias del hombre Ave: Déjenlo ser

Licitaciones más, licitaciones menos, cambios de nombre a mucho de lo mismo, encuestas a modo de lo que conviene, y cinco días para resolver un problema de migración que a todas luces no han resuelto. Eso más o menos es lo que nos cuentan en los 17 días que llevamos de gobierno de Bastón de Mando Andrés. Una risotada total, que tiene mucho de tragedia.

La tragedia estriba en aquellos que siguen creyendo que mentir al por mayor, y decir que todo el pasado está mal, es saber gobernar. Y no se trata de populismo, o capitalismo, o de que muera el neoliberalismo. Se trata de que simplemente no se tenga gran idea de cómo hacer lo que se quiere hacer, y todo sigue siendo una extensión a los 18 de campaña, promesas y promesas, buenos deseos, que no se consolidan.

La sentencia de los fanáticos seguirá siendo: “Déjenlo ser, déjenlo trabajar, por favor”; ¡y claro! Que trabaje pues, que trabajen todos, que trabajen de verdad y no como sus antecesores, y los antecesores de los contrarios. Ahora resulta que la Partidocracia ya no nos gobierna. Ahora resulta que se la ha puesto el clavo al ataúd del neoliberalismo. Ahora resulta que el “Primero los pobres” determina un “Acabemos de una vez por todas con los clasemedieros”. En esa idea insana de ayudar al que más lo necesita, no se está logrando que sean los más ricos los que se moderen, sino que los de la clase media sigan pagando por todos los excesos.

En consulta se anunció el Fin de la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, no lo han conseguido. Se anunció la Ley para que nadie gane más que el presidente de la república, y tampoco lo han conseguido. La soberbia de la secretaria de gobernación dijo que 5 días necesitó para resolver la crisis migratoria, usted habitante de Tijuana, sabe que es mentira.

Lo que se ha conseguido es entregar una Carpeta Presupuestal que pide la reducción en el presupuesto al cuidado del medio ambiente, a la ciencia, y a las universidades.

Es cierto que mucho del presupuesto en SEMARNAT, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONÁNP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la PROFEPA, y muchas de las ONG’s que maman desde hace mucho de estas dependencias, ha enriquecido a una clase media de “protectores ambientales”, que solo sirven para reuniones sociales, publicar libritos con lo mismo de siempre, paseos, algunas muy buenas fotos, y que nada o muy poco hacen por la sociedad que vive directamente de los recursos naturales.

Que hay programas y proyectos y ONG’s, que sí tienen logros, pero claro que sí, son los menos. Pero aún con ese despilfarro inane de recursos que es el pan de todos los días de la CONÁNP y sus amigos, la solución No es reducir los presupuestos de dichos proyectos, sino evitar el despilfarro, revisar el gasto en el número de asesores y consejeros que reciben cientos de miles de pesos anuales solo por estar en contacto con las autoridades ambientales, con llevarse con ellos.

Es necesaria la Revisión de todo el Personal que trabaja en CONÁNP, que por lo menos tengan el perfil adecuado, y que se evalúe lo que cada uno de ellos hace, sobre todo a nivel de directivos, cuyos sueldos dista muchísimo de los logros que dicen tener y que en verdad son de vergüenza.

Poblaciones enteras no saben si quiera que viven dentro de un Área Natural Protegida, miles de personas que todos los días tienen contacto con los recursos naturales de dichas Reservas, durante años de declaratoria no muestran ni reciben ningún beneficio de que las tierras declaradas Áreas Naturales Protegidas. Existen incluso reservas que llevan años de estar declaradas en los diarios oficiales, y que siguen sin contar con Programas de Manejo, y lo que es peor, gastan año tras año recursos en pro de realizarlo, mediante pagos de servicios, una y otra vez, y siguen sin contar con él. Y los que lo tienen, no lo aplican, y al cabo de los años, no sufren actualizaciones. La situación de la CONÁNP es verdaderamente vergonzosa.