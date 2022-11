Las preguntas que recibí en la Semana Nacional de Educación Financiera 2022

A finales de octubre, concluyó la Semana Nacional de Educación Financiera; el evento más importante de su tipo en México. Aquí las cinco preguntas más frecuentes que me hicieron.

1. ¿Por qué aparezco en Buró de Crédito si yo he pagado bien?

Porque estar en Buró de Crédito no es un castigo. Todos tendremos un Reporte de Crédito desde el momento que pides u obtienes un crédito. Si el otorgante de crédito decide dar el financiamiento, actualizará la información del crédito y su comportamiento de pago por lo menos una vez al mes. Así que hay que pagar puntualmente para tener un buen reporte.

2. ¿Hay veces que me prestan pero otras veces no ¿Por qué?

Esto es porque todos los otorgantes de crédito tienen sus propios criterios de negocio y de tolerancia al riesgo. Por ello, no todos los perfiles les serán necesariamente atractivos. Para mejorar las probabilidades de obtener un credito hay que tener capacidad de pago, un buen Reporte de Crédito que muestre un uso y pago responsable de los compromisos crediticios, y un Mi Score atractivo de preferencia sobre los 650 puntos; a mayor puntaje menor es el riesgo de prestar. No hay que olvidar que los otorgantes de crédito están buscando señales de que sí les vas a pagar lo que les estás pidiendo. Si algún otorgante de crédito decidiera no prestarte eso no quiere decir que los demás no estén interesados en ti. La recomendación sería ir a pedir el crédito en la segunda mejor opción pero antes de hacerlo, esperar una o dos semanas para que no se generen demasiadas consultas al Reporte de Crédito en un corto espacio de tiempo.

3. ¿Cómo subo mi puntuación de Mi Score de Buró de Crédito?

El primer paso es pedir el Reporte de Crédito Especial junto con el Mi Score en www.burodecredito.com.mx El propio Mi Score te dará consejos de cómo mejorarlo o, si lo prefieres, en la misma página web puedes pedir el servicio gratuito Tu Asesor que te dice cómo mejorar tu Reporte de Crédito para así subir tu nivel de Mi Score.

4. Si una persona fallece ¿qué pasa con su deuda y con su Reporte de Crédito?

La recomendación es llevar el acta de defunción original o copia notariada junto con la identificación oficial del fallecido a los otorgantes de crédito para que tomen nota y reporten el hecho a Buró de Crédito. Si el fallecido es el único responsable del crédito no hay otra persona que tenga que pagarlo. Hay entonces que ver el contrato del crédito para validar quién o quiénes son los beneficiarios en caso que haya algo que heredar, por ejemplo un coche o una propiedad tratándose de un crédito de automóvil o hipotecario.

5. Quiero desparecer del Buró de Crédito, ¿cómo le hago?

De entrada te conviene estar en Buró de Crédito. Es más fácil y barato obtener un crédito si se tiene un Reporte de Crédito activo. Si alguien te ofrece borrarlo es un defraudador. Perderás el dinero y los datos de tu persona que le hayas dado. Si quieres saber cuándo se eliminará un crédito de tu reporte pide tu Reporte de Crédito Especial, es gratis una vez cada 12 meses. Busca la sección resumen de créditos; los créditos que se reporten como cerrados aparecerán ahí con la fecha estimada de eliminación. Yo estaría más interesado en hacer, actualizar y respetar mi presupuesto para siempre quedar bien con los otorgantes de crédito.

