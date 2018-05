Las pequeñas agendas de los grandes pasos

Esta mañana me desperté y sorprendentemente me siento de maravilla. Parece que dormí por siglos y por primera vez en muchos meses, me siento 100% descansada, es increíble lo bien que nos hace tener una buena noche de descanso.

Yo soy de las personas que si no duerme lo suficiente, no rindo y aunque el día está empezando, presiento que será muy productivo. Así que antes de salir de casa, tomo mis agendas y durante el camino al trabajo, organizo mi día.

Debo confesar que este año he decidido llevar dos agendas, aunque al principio me pareció excelente no mezclar mi vida personal de la privada, es bastante complicado andar con dos agendas en la mano pendiente de escribir lo que necesite y en la agenda adecuada.

Sin embargo, fue un propósito y lo he estado cumpliendo. Disfruto mucho escribir, de verdad, me resulta terapéutico y es mi forma preferida de liberación, creo que lo mejor que podríamos hacer es dedicarnos un tiempo para descubrir cómo nos sentimos.

Una de las cosas que más disfruto al tener mis agendas y escribir de todo un poco, es que con el paso de los días puedo leer lo que anoté, me fascina esa sensación de avanzar, de estar creciendo y sentir que realmente estoy viendo por mí.

Es vital que entablemos relaciones con otras personas, como familiares, de pareja, con los amigos y hasta con los compañeros de trabajo, pero la principal relación que deben tener los seres humanos es con uno mismo.

Recuerdo que cuando era pequeña, todo el tiempo tenía mi diario y todas las noches escribía lo que me pasaba… mucha gente me tachaba de loca o rara por tener una libreta en la que pudiera anotar mi sentir.

En la actualidad, es más como una agenda moderna en la que puedo cuidar de mí, organizarme, registrar todas las ideas creativas que tengo en mente y los planes a futuro. Además de todos los compromisos laborales y personales.

No sé quién sería sin mi agenda, pero también sé que una cosa es la planeación de mi día o la semana y otra muy distinta es vivir el día a día, creo que lo mejor es encontrar el balance entre ambas situaciones, al final del día, todo se irá acomodando.



-Twitter e Instagram: @lucruzc