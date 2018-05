Las organizaciones no gubernamentales necesitan respaldo

Representantes de la Federación Estatal para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores (FEDHAM), Círculo Social Igualitario A. C., Comando Deportivo Militarizado, Consejo de Pueblos Mayas A. C., Movimiento Social Con Sabor a México, Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y El Menor. Así como del Centro Difusor Cultura Tradiciones de Quintana Roo, Mujeres Creativas por La Paz en Quintana Roo, Olimpiadas Especiales Quintana Roo, Astra A. C., Perros de Búsqueda y Rescate de Cancún A. C., Dos Manos Más A. C. y del Club Años Dorados de la Tercera Edad A. C. lanzaron un S.O.S. a las autoridades ya que requieren de apoyo para cumplir con su cometido, sin embargo pocas de ellas son escuchadas.

Caso concreto el movimiento de dignificación maya que experimenta un importante descenso que puede atribuirse a los factores antes mencionados, dado que los cambios económicos refuerzan la necesidad de abandonar las zonas rurales para integrarse a las zonas urbanas, y en general los cambios en las actividades económicas tradicionales que han dejado de ser redituables en comparación con las actividades relacionadas al turismo, por lo que actividades como la agricultura tradicional han sido poco a poco abandonadas por la población más joven.

Conforme a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 la población maya hablante en Quintana Roo era de 198 mil 587 personas, sin embargo la cifra se redujo a 186 mil 235, es decir, 12 mil 352 menos (6.5 por ciento) en el último año. Mary Cobá Cupul, presidenta de la Asociación del Consejo de Pueblos Mayas, reconoció que la identidad y la espiritualidad de las comunidades mayas se ha perdido poco a poco en las últimas dos décadas. Reconoció que a las nuevas generaciones no se les inculca desde el seno familiar la importancia de la cultura y la cosmovisión, no sabrán el por qué se pertenece a una etnia, y si a esto se le suma el desinterés de la sociedad por preservar la cultura, es así como se va perdiendo la identidad. También, dijo, urge que las universidades de Quintana Roo, formen profesionales del derecho que sean maya-parlantes puedan recibir cursos en los centros de idiomas y ser certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como peritos traductores para contribuir de esta forma a una impartición de justicia más plena y accesible a la etnia maya.

En últimas fechas se reunieron con la profesionista en Derecho y candidata a senadora de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas Canché, donde expusieron sus necesidades y quien se comprometió a apoyar esta y otras causas de las ONG´s.

Indicó que durante la reunión participaron Asociaciones de distintos rubros, entre estas las que apoyan a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, mujeres violentadas, diversidad sexual, casas hogar, jóvenes con adicciones y también las que crean proyectos en contra del maltrato animal, quienes acotó, serán atendidas. Enhorabuena.