Las indirectas, más directas

Seamos honestos, ¿quién no ha lanzado una indirecta en su vida? Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Ya sea por redes sociales, verbalmente o como sea, todos lo hemos hecho.

¿Por qué? Tal vez porque en esto encontramos una forma de desahogo ya que no somos capaces de decir las cosas de frente y sin tapujos. En estos tiempos, es muy fácil esconderse detrás de un teclado y lanzar la piedra.

¿A qué edad se acaba esto? Porque honestamente, a mí me da flojera. Si tienes algo que decir, llénate de valor y dilo directamente, basta de asumir que la persona a la que le estás lanzando la indirecta sabrá que es para ella.

Si eres de esas personas que se toma muy en serio las indirectas, relájate y disfruta de la siguiente historia. Cuando yo era más pequeñita y me iniciaba en el mundo de las redes sociales, leía las cosas que publicaban mis amigos y creía que todo era para mí, bastante lamentable.

En una ocasión, leí que alguien puso: “siempre estoy para todos y nadie está para mÍ”, no se imaginan cómo se sentí. Se suponía que esa persona y yo éramos cercanas, pero desconocía que necesitaba platicar con alguien…

Le escribí y directamente le dije que por qué decía eso, si sabía que podía confiar en mí, literal, se carcajeó de que pensara que era para mí y me comentó que lo había publicado por una persona que se juró uno de sus mejores amigos y le había dado la puñalada en la espalda.

Al principio sentí alivio de que no se tratara de mí, luego me sentí mal porque me tomé el tiempo de leer su indirecta, creer que era para mí y todavía escribirle… honestamente, me sentí un poco patética, pero después me sentí peor por la persona.

No de mala manera, pero sí le dije que por qué se tomaba el tiempo de dedicarle una indirecta pero no de hablar de frente con la persona, me contestó que se trataba de un clásico: “si no me busca, no lo busco”.

¿Es así como llegamos a las indirectas? Porque las hay de todo tipo… para tu expareja, para tu familia, tus examigos e incluso amigos, compañeros de trabajo o de la escuela, bueno de todo. Tal vez es su forma de expresar una inconformidad, pero posiblemente no sea la forma.

Hablando se entiende la gente, a la mejor tu indirecta sí le llegó a la persona y prefiere ignorarla, ¿entonces qué sigue?, ¿más indirectas? No por favor, el mundo necesita más gente que hable honestamente.

¿Algún día terminarán las indirectas? Depende, de qué tanto las seguimos permitiendo o publicando. Usemos nuestras redes sociales sabiamente, no nos escondamos detrás de una pantalla y nos envalentonemos por estar exhibiendo a alguien.

Pd: Más valor y menos arrogancia, por favor.

- Twitter e Instagram: @lucruzc