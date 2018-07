La última y nos vamos

Hola a todos mis Eco amigos, otro día saludándolos en una columna más de “Eco de eco”, soy Jossy Zamora compartiéndoles mi pasión por la naturaleza y los animales.

El día de hoy les voy a hablar de mí, de una nueva etapa pero de una última columna en este periódico que me ha dado mucho.

La verdad no sabía de qué escribir, pero decidí despedirme y contarles lo que pasará.

Está es mi última semana en la empresa, inicié hace algunos años aquí con un programa de noticias junto con otros dos conductores (que se han vuelto mis grandes amigos), terminó el programa e iniciamos cada uno con su pasión y yo descubrí que me gustaba mucho la naturaleza por todas la entrevistas que le hacía a biólogos y rescatistas, tanto que decidí que ese iba a ser mi tema.

Tuve la oportunidad de empezar mi propio programa y ese es “Eco de eco, la voz de la naturaleza”, el inicio de mi gran aventura por estos temas increíbles.

Comencé a producirlo y a hacerme cargo de el proyecto en todos los aspectos, lo que hizo que cada día me apasionara más del tema y de la oportunidad de acercarme a ustedes en mis programas de tv.

Continuó creciendo mi página de facebook (@jossyzamoratv) y a la gente le interesaba cada vez más los temas ambientales y saber sobre los animales, lo cual me encantaba, porque empezaba a encontrar más personas que les gustaba lo mismo que a mí, y les gustaba escuchar lo que investigaba.

Así pasé mi último año, con este proyecto que se volvió mi vida y me ha hecho tan feliz, sin embargo, cuando haces las cosas bien y con pasión se te abren puertas, y en este caso me las abrió a mí, llevándome a otro lugar donde tendré la oportunidad de explotar mi pasión y mi tema ambiental.

Y si aún no entienden a qué me refiero, les explico, ya no laboraré para La Verdad, me ofrecieron una gran oportunidad que sin buscarla llegó a mi. Fue una decisión muy difícil ya que he crecido aquí, junto con la empresa y le debo mucho, pero mis proyectos, mi pasión ha tomado otro curso y me animé a seguir mis sueños.

Quiero escribir esta última columna sobre esto porque sé que un día la veré y me dará gusto todo lo que viví aquí. Recordaré a todas las personas que conocí y evidentemente todas las oportunidades que tuve en este maravilloso periódico.

No me queda más que agradecer y vendrán cosas grandes para mis redes en relación a la parte ambiental, que es la que me apasiona.

Los veo en la siguiente eco amigos. Seguiré al pendiente de mis temas ambientales y espero más gente tome consciencia sobre el cuidado de nuestro planeta, que siempre fue mi objetivo.