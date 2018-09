La suerte está echada: La política debe emular al fútbol

Mirando la ceremonia The Best, que premia a los mejores jugadores de fútbol del mundo en el 2018, recordaba todo lo que rodea a este juego, el más popular del planeta, que va más allá de 22 idiotas corriendo tras un balón, como alguien calificó a esta disciplina.

Y me hizo pensar como muchas de las reglas que el balompié de alto nivel podrían aplicarse a la política. Uno de los segmentos más seguidos de la gala fue el de las revelaciones del año entre los jugadores jóvenes, en emotivo video que incluyó al mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien juega en Holanda con el PSV. ¿Por qué en la política no se privilegia a las nuevas generaciones, mejor preparadas y sin tantas mañas como sus antecesores?

En un equipo de fútbol de alto nivel no se permitiría a un jugador con más de 25 años compitiendo, en la portería, en la mediacancha o la delantera, sin tener una verdadera especialidad. Me vienen a la mente Beatriz Zavala, ajonjolí de todos los moles del PAN y Lucelly Alpízar Carrillo.

Tampoco es usual que un once de fútbol jueguen al mismo tiempo padres e hijos, como sucede en los cargos que, ya sea por herencia o por recomendación, se convierten en legados familiares, y ahí me vienen a la mente los Sobrino y los parientes de Liborio Vidal.

Me llamó también la atención que las viejas glorias del fútbol mundial son frecuentemente invitadas a las galas y premiaciones para reconocer su esfuerzo y su contribución al juego. Eso no pasa en la política, donde hay numerosos dinosaurios pugnando aún por un hueso, en lugar de servir de ejemplo a los que vienen empujando fuerte, dejándolos fuera de la jugada y haciendo que no se avance.

Lo mismo sucede en todos los niveles del servicio público en México, donde año tras año vemos los mismos nombres y apellidos detentando los puestos de poder, el amiguismo y otras mismas linduras de los políticos nacionales.

Pero lo que más me llama la atención es el respeto que se le tiene a muchas personas por patear un balón de manera excepcional, quienes con una llamada o una gestión convierten en realidad el sueño de personas enfermas, al proporcionarle tratamientos adecuados, o dotar de vivienda o comida a muchas personas.

Caso contrario sucede con los funcionarios públicos, quienes por obligación deberían ser garantes del bienestar de sus representados y gobernados, y sobre quienes pesa el estigma de solamente servirse a ellos mismos. Creo empezar a entender por qué 22 idiotas pateando un balón son mucho más populares que nuestra clase política.