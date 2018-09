La suerte está echada: La muerte sí es cosa de todos los días

La preparación para encarar la muerte es algo en lo que nadie piensa, pues, al igual que los accidentes, “nunca me pasará”, y eso me trae en estos momentos a una doble reflexión: testamentos y tanatología.

La primera porque es muy acorde a estas épocas, ya que este mes es el del testamento, en el cual, al menos un servidor ha dejado pasar, se plasman los últimos pensamientos y lo que dejamos a nuestros seres queridos en bienes terrenales.

Generalmente dejamos problemas, más que bendiciones, pues al no clarificar a quién, o quiénes, dejamos ciertas posesiones, generamos problemas, enfrentamientos, y lo más deleznable, ruptura familiar por no aclarar las cosas.

En este mes los notarios y demás fedatarios dan precios que no habrán en el resto del año y se puede hace algo, que realmente no es caro y sí evitará malentendidos y enemistades entres las familias.

El segundo tema es más dramático, pues nadie sabe cuánto le pegará la desaparición de un ser querido, llámese padre, madre o amigo, deceso que a veces lleva a la persona, bajo ciertas circunstancias pueden llevar a otro hecho lamentable, pues Yucatán es el estado líder en suicidios.

Es una rama del saber muy ignorada, pero que puede salvar muchas vidas, pues ayuda, en primera instancia, a valorar lo valiosa que es la vida y la importancia de dejar ir a quienes ya no podemos retener.

A los que tendrán la pérdida, si no la han sufrido, tendrán un apoyo invaluable para dejar partir, y ayudar a hacerlo a quienes están en ese difícil trance.

Son temas muy complicados, principalmente en el estado tan tradicionalista, donde estos menesteres se dejan para lo último, sin darse cuenta de las secuelas que se generan, las cuales pueden ser irreparables.

Por lo anterior, hay que pensar en heredar bienes, no problemas ni deudas, a quienes se quedan, porque la vida no la tenemos comprada y no sabemos en qué momento puede truncarse.

También hay que prepararnos para partir, o para la partida de un ser querido, pues el sufrimiento, como decía mi padre, “es para los que nos quedamos para acostumbrarnos a vivir sin ellos, que ya descansaron”.

Tome sus previsiones, no sufrirá de más.