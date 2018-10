La suerte está echada: Feminicidio, justicia inútil en Yucatán

El feminicidio de una jovencita de 16 años a manos de su ex pareja, otro rapazuelo de 16 años, con el que procreó una niña que en breve cumplirá tres, prende luces de alarma en Mérida, donde no es cosa común que a tan corta edad se funde una familia.

Lo peor del caso es que desde casa ambos no fueron ni educados ni protegidos, porque, incluso, la mamá de la muchacha les prestó una casa donde vivir, pero sin ninguna supervisión, atención o mano firme para evitar que los jóvenes se desorientaran aún más.

Padres, cuando la mayoría de los muchachos todavía tienen como ídolo a Gokú y las niñas a Selena Gomez, esta pareja de niños cuidando niños quebró la relación. Lo mejor hubiera sido que el joven entendiera que no tenía la capacidad de encabezar todavía un hogar.

El problema fue que meses después de la separación, la chica, madre, pero libre al fin, empezó a tener pretendientes, como sucede con miles de muchachas a esa edad, la que llaman de las ilusiones. Lo malo es que su ex pareja, como también piensan miles de adolescentes, con las hormonas y no con la cabeza, no lo entendió así.

Citó a la mamá de su hija en una brecha cerca de la Unidad Deportiva Kukulcán, reunión a la que la chica, quizás pensando en una reconciliación o en que el varón tenía un problema, acudió. El resultado de que ella no fuera más desconfiada por las golpizas sufridas previamente, o que fuera con un familiar, derivó en otra estropeada violación y su muerte.

Lo irónico del asunto es que la pena que merece al menos este adolescente, de 50 años, sería 10 veces menor, debido a que es menor de edad. La pregunta es: ¿Por tener un año y un poco menos de 18 años un individuo con maldad enorme demostrada quede libre en poco tiempo por los beneficios de un estúpido sistema judicial?

Se habla de la jurisprudencia, y sería tiempo se sentar una, alguna excepción; no se robó unos chicles en el supermercado, o golpeó a un rival en una pelea de pandillas, o asaltó a un transeúnte; segó una vida, le arruinó la existencia a su propia hija, quien ya no podrá abrazar a su mamá, y a él tampoco.

En unos años estará de nuevo en las calles, siendo, quizás, un peligro latente para otras muchachas, pues por mucho arrepentimiento que tenga no es capaz de controlar sus acciones y puede ser frío, como lo demuestra que embolsó el cuerpo, lo subió a un triciclo y lo fue a tirar.

Las autoridades, y la sociedad con su presión, tienen la última palabra para que se haga verdadera justicia, y no más de lo mismo, porque de ser contrario, mejor eliminen la figura del feminicidio, que ha sido pura payasada con sus sentencias.