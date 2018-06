La suerte cumpleañera

No están para saberlo, ni yo para contarlo… pero me encuentro a unas horas de cumplir añitos. Para mí, los cumpleaños lo son todo, pues es como la celebración de Año nuevo pero personal, hay algo en los cumpleaños que me encanta.

De verdad, no creo que haya pretexto válido que nos haga decir que no celebraremos nuestros cumpleaños. En serio, cuando sé que alguien está festejando “sus primaveras” me encanta contribuir a que esta persona tenga un excelente día.

Lo sé, hay quienes dicen que los cumpleaños son sólo un día más del año, pero creo que es una oportunidad de valorar lo que hemos logrado a lo largo de la edad que despedimos y de aquella a la que estamos recibiendo.

Sin embargo, déjenme contarles mi historia cumpleañera. Siempre, todos los años sin falta un mes antes de que llegue esa anhelada fecha me entra una emoción enorme y conforme se acerca el día comienzo a planear los festejos.

Lo que pasa con mis cumpleaños, es que días antes de la fecha pasa de todo y los planes que había hecho se terminan disolviendo. Así que me da un “no sé qué, que qué sé yo” que mando muy lejos todos los planes, pues ya me quedan muy pocas ganas de celebrar.

Créanme que en mi familia, los cumpleaños son gran cosa. Presiento que de ahí saqué ese afán de querer que la persona se sienta consentida desde que sale el sol y hasta que se hace presente la luna.

Pero en mi cumpleaños, no siento lo mismo. Sí, obviamente me dan ganas de celebrar, pero si las cosas no se dan no soy de las que les gusta estar forzando a que las cosas pasen… Y creo que en gran parte, este sentir viene de las altas expectativas que le pongo a esta fecha.

Por eso he optado por dejar que el día se acerque y si se arma el festejo, excelente, sino también. Al final del día los que tengan que estar estarán. Todo es parte de la vida, veo los cumpleaños como una nueva oportunidad de empezar.

Así que en lo que llega el día, empezaré con una de mis tradiciones cumpleañeras favoritas… continuaré con el balance de los que despido y empezaré a mirar hacia los logros que quiero para los que recibo.

- Twitter e Instagram: @lucruzc