La solidaridad perdida: 'Feisbuqueo' luego existo

Son tiempos difíciles para la solidaridad. A pesar de ello, muchos adoptan causas nobles.

Sin embargo, es necesario diferenciar entre ser ‘pro algo’ (cualquier tema de moda, como ser pro animalista, por ejemplo), y ser, realmente, un ciudadano consciente y responsable de nuestro entorno desde una perspectiva mucho más integral que el de las modas ideológicas.

Hoy día los individuos suelen adoptar posturas ante la enorme diversidad de temas que, sobre todo, las redes sociales ponen en la palestra de la opinión pública.

Todos opinan de todo. Las redes sociales le han dado voz a esa masa crítica que si bien es capaz de denunciar abusos y ejercer presión a través de aquellas, acostumbra desbordarse de manera apasionada, y en exceso subjetiva, al momento de construir un juicio certero y objetivo de tal o cual tema o situación en particular.

Para los adeptos de las ideologías de moda, las redes sociales son el arma fundamental tanto de denuncia como de ‘lucha’. Sobre todo el sector de los jóvenes, tan sobrevalorado por el mito que acuñó el político chileno Salvador Allende al decir que ‘ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica’. Vayamos por pasos. El pensamiento crítico se construye con la lectura, cuidadosamente, seleccionada y enfocada a la formación de un pensamiento analítico y propositivo, pero también de las experiencias de vida que, solamente, puede arrojar el trabajo y la lucha misma, la que se vive en carne y hueso, no desde el celular. No basta ser o sentirse un rebelde antisistema. En cualquier parte del mundo los problemas sociales requieren de soluciones basadas en propuestas concretas y de personas que conozcan a profundidad sus problemáticas. Ni vestirse como El Che nos hará de izquierda, o fumar puro y beber vino, intelectuales.

La apariencia no engaña a nadie, ni a nosotros mismos ni a los demás. Las sociedades modernas viven del engaño. Un viejo periodista me decía que vivimos en la sociedad de los elogios, donde todos nos reconocemos como lo que no somos para dejar de reconocer a quienes, con seriedad, luchan por un mundo mejor. El ‘pienso, luego existo’, ha sido sustituido por el ‘feisbuqueo, luego existo’, porque lo que no forma parte de la inmediatez pareciera que no causa efecto alguno.

Muchos somos cómplices de esa dinámica en la que la imagen lo es todo y el símbolo es nada; el concepto, la esencia y el verdadero sentido de lo que hacemos pasa a un segundo plano, en el que no cabe la solidaridad, pero sí la satisfacción del ego.

Como si la motivación de lo que hacemos sólo existiera en razón del reconocimiento externo que recibimos por ello. La convicción ha pasado a ser parte del escrutinio público.

Es importante decir que las sociedades reconocidas por sus valores ciudadanos, lo son en medida que se vinculan para realizar cosas en conjunto, no de la abstracción que logran sus individuos ensimismados en su propio universo en el que son (somos), protagonistas de todo y de nada a la vez. Por eso es más fácil sentirse parte de una ideología por moda que hacer del respeto, la tolerancia y del amor un estilo de vida.

La sociedad posmoderna reconoce lo que le es conveniente reconocer y desacredita lo que no a través de estrategias de mercado, tildándolo de retrógrada y anticuado. Y es que no hay cosa más retrógrada e incongruente que mujeres defensoras de los derechos de su género que a su vez sean adoradoras de vírgenes, o jóvenes que pugnan por mejores gobiernos, pero que dicen repudiar la política y lo que ella implica. Por eso pensemos en solidaridad para construir en ella.

Miguel Rosado es abogado, periodista y promotor cultural.

Es egresado de la Uady con un diplomado en Periodismo en Profundidad por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de la Universidad de La Habana.