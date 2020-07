La sociedad mexicana en tiempos de COVID

Dra. Dileri Olmedo

Sabemos que estos han sido tiempos difíciles, tuvimos una recesión económica y es meramente porque Quintana Roo depende del turismo ya que más del 50% de los empleos son generados con base a la hotelería, restaurantes o cualquier actividad que tenga que ver con la llegada de turismo. También tuvimos que adaptarnos a estas nuevas medidas de higiene ahora llamadas “nueva normalidad”, todos los empleos tuvieron una pausa, las reuniones sociales se cancelaron, cualquier actividad común que antes realizábamos ahora sufrirá una modificación, pero ¿cómo nos afecta a nosotros como sociedad? A continuación te hablaremos más sobre esto.

México fue uno de los primeros países que determinó una pausa a toda movilización, detuvo clases, actividades no esenciales, se controló el acceso de personas, etc. Y esto trajo muy buenos resultados ya que como fuimos viendo en los reportes proporcionados por la Secretaría de Salud, los contagios del día eran relativamente muy pocos en comparación con nuestro país cercano Estados Unidos de América y Europa, sin embargo también fuimos de los primeros que se adelantaron a reanudar actividades no esenciales, se reabrieron los parques, tiendas, supermercados, entre otros lugares y de acuerdo a los estudios que nos han provisto, esto traerá consecuencias graves, ya que con base a estas últimas semanas hemos visto un aumento en casos positivos de COVID y esto tiene consecuencia de dos factores, el primero siendo que ya las actividades están regresando a la normalidad, la gente está saliendo más de sus hogares y el segundo factor somos nosotros.

¿Por qué nosotros? Nuestra sociedad tiene la cultura de las reuniones, ir a casa de la abuela a juntarse con la familia, quedar de verse en algún centro comercial, salir con las amigas a tomar un café, entre otras y el segundo factor fundamental es que hemos dejado de cuidarnos del COVID, ya la gente no está tomando las medidas adecuadas de higiene, ya no nos estamos cuidando y por lo tanto hemos dejado de darle la importancia que requiere.

¿Y qué nos espera como sociedad en un futuro? Principalmente debemos volver a proporcionarle la importancia que requiere, el COVID no se va a ir y aunque pueda llegar a ser controlado mediante vacunas o medicina seguirá aquí, lo tendremos que ver similar a influenza, varicela y otras enfermedades que sino tenemos los cuidados y la precaución nos podemos contagiar y segundo para poder tener una estabilidad económica es necesario y fundamental contar con una política monetaria estratégica y sobre todo una flexibilidad tributaria y esto es algo que en muy pocos establecimientos hemos visto, que protejan a los empleos, empleador, industrias y a los comerciantes informales.

Hemos visto que algunas escuelas han dado prorrogas, en algunos prestamos económicos la tarifa de interés ha disminuido e inclusive en algunos establecimientos han sido más flexibles en cuanto a préstamos.

Es momento de crear un plan estratégico, un plan que no permita que esta recesión económica se vuelva más difícil y sobre todo que permita en un futuro que el mexicano que tiene una pequeña o mediana empresa pueda salir adelante, porque de nada sirve que el gobierno autorice prestamos, que los bancos se aprovechen de esta necesidad y que efectivamente permitan que la gente tome un préstamo pero que después los intereses aumenten y que no sea por motivo de la recesión económica derivada del COVID lo que hizo que cerrara el negocio, sino que fueron los intereses del préstamo y el no poder seguir pagando aquel crédito.

Por último nos gustaría concluir con una frase para la positividad de Nelson Mandela, un abogado, filántropo y activista sudafricano y esta frase es para que sigan caminando con éxito, sobre todo luchando y siendo conscientes de que el COVID es algo con lo que tendremos que vivir y por lo tanto adaptarnos y sobrellevarlo. “Siempre parece imposible hasta que se hace.”