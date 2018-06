La serie de Luis Miguel, como beber un caldo en verano

Sabemos que la serie de Luis Miguel está de moda, todas las personas hablan de él nuevamente, cada domingo sale un capítulo nuevo que causa revuelo y conmociona a toda la audiencia cautiva de esta serie, que si bien ha podido cambiar la modalidad de serie completa en Netflix a capítulo semanal, no ofrece en realidad una serie bien hecha, sino la confirmación de hechos de la vida del “Sol de México” que ya conocíamos por medio de rumores y ahora sólo lo confirmamos.

Respecto a Diego Boneta ha logrado solidificar su carrera que se había estancado en Estados Unidos con series como “Scream Queens” o la película “Rock Of Ages”, ahora puede presumir que es acogido por el público latino en especial el mexicano, al encarnar el personaje más influyente de la última mitad de los 80 en este país, su nombre se ha vuelto tendencia en los buscadores como Google, en donde además su físico ha ayudado mucho y si muchos lo recordaban por sus últimos trabajos en Alebrijes y rebujos y Rebelde, ahora será eternamente el nuevo sol.

La serie es narrada de una forma cautivadora, sin embargo sigo sin tenerle cariño a este formato de bio serie que se me hace como un producto netamente comercial y que te obligan a consumir por exponerte la publicidad ‘en todos lados’ y en todos lados me refiero a Internet, que se encarga de ponernos en la cara cada tres segundo algo referente a Luis Miguel La Serie, si no me creen pueden checar cuales han sido las notas de espectáculos de los principales medios de comunicación que han se han postulado como la principal desde hace siete semanas y que creen, todas tienen que ver con “Miky”.

Me gusta que Juanpa Zurita se hiciera acreedor de un papel en esta serie, y es que eso quiere decir que los creadores han volteado a ver a un nuevo mercado que claramente les causa tendencia y ventas casi instantáneamente en las redes sociales, y darle la oportunidad de hacer una serie que en México llega en plataforma streaming ha sido algo de lo mejorcito de esta serie.

Me encanta como el entretenimiento hecho para streaming, como lo es Netflix le roba el mandado a la televisión abierta que se ha quedado varios años atrás, y esto no ocurre sólo en México y sus famosas bio series, pues también ocurre lo mismo en España que nos deja joyas como ‘La Casa de Papel’ y ‘Las chicas del Cable’, sin embargo en México no todo es la vida de alguien, también tenemos ‘Club de Cuervos’ que apenas hace dos semana confirmó su primer spinoff ‘La Balada de Hugo Sánchez’ que es un intermedio en lo que llega una nueva temporada de esta exitosa serie.

Al final la gente que realiza estas producciones, y al parecer es la nueva formula de la aguja hipodérmica, una teoría de la comunicación que dice que la gente es como una masa a la que se le inyecta una idea por medio de un mensaje unidireccional, y pues la prueba es que de nuevo aman a Luis Miguel, un tipo frío y egoísta que solo le importa el mismo y sus excesos y que incluso yo que no quería ver la serie, terminé viendo los primeros seis capítulos para entregarles esta columna de opinión.