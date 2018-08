La señorita drama por aquí, drama por allá…

Les había comentado que últimamente había tenido una racha de análisis interno crítico, a todo lo que hacía o dejaba de hacer le ponía un “pero”. No me enorgullece decirlo, pero me convertí en esas personas negativas de las que todo mundo huye.

No importaba qué, quién o cuándo me dijeras las cosas, siempre encontré la manera de verle el lado negativo a lo que sea que me estuvieran diciendo. Por ejemplo, le contaba a mis amigos lo que me pasaba, ellos me daban ánimos y yo me tiraba al piso.

Me fue más fácil crear una imagen en la que las personas dijeran “pobre, Lucy” y me enojaba cuando las personas no veían u opinaban igual que yo, porque creí que sólo yo tenía la razón.

Sólo de escribirlo y recordarlo, siento una tensión enorme en los hombros… No me caracterizo por ser la persona más amigable del mundo, pero sin duda tampoco por ser la más negativa en la historia.

Finalmente, cuando “toqué fondo” en mi drama existencial, decidí que la única que podría sacarme de la tormenta en el vaso con agua, era yo. Agradezco a todos aquellos que me brindaron un sabio consejo y me disculpo por no escucharlos, me cegó la ira.. ja, ja, ja.

Pero es cierto, en la vida el único responsable de cómo ve las cosas y cómo reaccionas ante ellas, es uno. Somos afortunados por encontrar personas que nos brindan la mano en el camino y que nos respaldan sin importar lo que pase, pero no pueden resolvernos todo.

Así que un día, decidí escribir todo lo que me había pasado en las últimas semanas. Hice un balance de todo aquello que yo consideraba malo y de lo que realmente había pasado, me sentí mal por hacer tanto drama pero, a veces, sólo así se aprende.

Un día, cuando ya le había dado carpetazo al asunto, platiqué con alguien que sentía exactamente lo mismo que yo había pasado… Les prometo que me fue liberal y a la vez extraño, porque me vi y escuché en esa persona.

Al final, llegamos a la conclusión en la que no debemos dejar que terceros frenen o frustren nuestros planes. Si algo no nos sale, no hay que tirar la toalla, sólo debemos respirar profundamente, pensar con claridad y retomar el vuelo positivamente.



