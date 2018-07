La otra cara de la moneda

Últimamente he visto muchas publicaciones de gente tirándole a otra gente… Sí, esas famosas indirectas que considero que nada bueno nos dejan, pero ahí vamos, creemos que esta es la manera de arreglar las cosas.

Siendo honesta, cuando he estado molesta, sí he recurrido a estas famosas indirectas pero cuando se me pasa el enojo y analizo la situación, me doy cuenta de que esta no es la manera de solucionarlo, porque las cosas se hablan de frente.

Otra de las cosas que me ha llamado la atención es el hecho de que saber a quién va dirigida esta indirecta. Ya saben, estos famosos “amigos en común”, que sin necesidad de ser stalker puedes darte cuenta de a quién va dirigida.

Siempre he tenido una teoría sobre estos casos, cuando tienes la suficiente cercanía para saber y entender lo que está pasando, estoy casi segura de que lo que la gente busca es que alguien muerda el anzuelo y vaya a contarles lo que está pasando.

Lo peor de todo, es que apuesto que siempre hay alguien que muerde el anzuelo y con esto el chisme se hace más y más grande… Además de que no podemos dejar de lado aquellos comentarios que brindan todo su apoyo a quien publica la indirecta.

¿En algún momento nos pondremos a pensar en cómo se siente la persona a la que se dirige la indirecta? Porque claro que hay quienes no dudan en usar su derecho de réplica, ¿pero qué pasa con los que deciden dejar que la gente hable?

Hablar de esto es un tema peligroso, porque cada quien tiene derecho de usar sus redes sociales como mejor les plazca, pero ha de ser muy feito estar envuelta en una cuestión como esta y ser de aquellos que prefiere que las cosas caigan por su propio peso.

Gente… las indirectas y las críticas: DE QUIEN VENGAN. Dejemos de atormentarnos pensando si hablan o no de nosotros, eso sí, no permitamos que gente pretenciosa destruya lo que construimos día a día.

Para tirar la piedra, cualquiera… Para hablar con la verdad y de frente, muy pocos. Eso sí, recordemos siempre que TODA HISTORIA TIENE DOS VERSIONES, es muy fácil intentar dejar mal a otros, pero tarde o temprano todo que hacemos se nos regresa: “Lo malo de las mentiras, es que tarde o temprano salen a la luz”.

