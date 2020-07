La moneda está en el aire

Jorge Domínguez, periodista

PUNTO POR PUNTO

La llegada de Carlos Orvañanos Rea a la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, no es una mera casualidad. Sirve como preámbulo de lo que podría ser una parte interesante de la sucesión gubernamental en el 2022, su nombre podría figurar en las boletas electorales para suceder en el cargo al mandatario estatal Carlos Manuel Joaquín González.

Con una vasta experiencia en medios de comunicación, manejo de imagen y marketing político Orvañanos Rea ya figuró en las boletas electorales -en 2019-, durante el pasado proceso electoral como candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) en coalición con Encuentro Social (PES) y el de la Revolución Democrática, elección en la que fue derrotado por la aplanadora morenista.

Mucho antes habría figurado ya como jefe de la delegación Cuajimalpa en la ciudad de México. Siempre bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), Orvañanos Rea ha crecido políticamente y sentó raíces en Quintana Roo, desde donde se dice, busca ser el candidato del albiceleste a la gubernatura del Estado en las próximas elecciones.

Y es que la ley no escrita de la los políticos es…”en política no se entra, te meten!!!” y todo parece indicar que Orvañanos Rea fue invitado amablemente a enfundarse en la camisa de los panistas, ante la pobreza de candidatos a dicha encomienda en Quintana Roo. Para el panista, todo debe ser meticulosamente planeado y no fallar.

De confirmarse las aspiraciones políticas de Orvañanos Rea, innegablemente está en donde debe estar. En el área de gobierno donde podrá acercarse a los medios de comunicación, tender puentes y construir sin mayor problema el camino rumbo a la sucesión gubernamental enfundado en el partido que lo ha visto crecer.

En otro punto…Menudo problema en el que se encuentra la aspirante a diputada federal y actual edil de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete luego de que los integrantes de la agrupación Somos Tus Ojos encabezados por Fabiola Cortés pusieran al descubierto, las anomalías en la asignación de la obra de remodelación de la 5ª Avenida en Playa del Carmen.

El hecho, quizá sea desapercibido para algunos y poco importante para otros. Pero engloba una maraña de situaciones en las que se miente, se traiciona y se roba a los habitantes de Solidaridad a través de una empresa fantasma, a la que se le asignó una obra de casi 40 millones de pesos.

Punto final…Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el proceso mediante el cual se le otorgó prisión domiciliaria provisional -debido al Covid 19-, al ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid. El fiscal, Alejandro Gertz Manero, a través del Agente del Minisiterio Público de la Federación se inconformó con la medida. La resolución podría tardar varios meses en darse.