La mente crea, lo que la mente cree...

¡Lo sé! Seguro recuerdas esta frase pero no recuerdas de dónde, es una de las frases que lees en esas páginas motivaciones que te inyectan todo lo positivo de la vida. Siempre he dicho que la vida hay que verla con optimismo, pero mientras más creces, más parece que la vida se empeña en desmotivarnos.

Suena triste, recuerdo cuando era pequeña y creía tener al mundo en mi mano. Tal y como leemos en los memes, crecemos, las amistades y amores van y vienen, la salud se deteriora, llegan las responsabilidades económicas y llega el punto en el que sientes que tu vida, ya no es tuya.

Parece que te levantas todas las mañanas, te diriges al trabajo para al final del día ver pasar volando la quincena en mil deudas. Qué triste, ¿en qué momento perdemos la inocencia de nuestro niño interno?

Como si cada cumpleaños, nos obsequiaran un cúmulo de malas noticias y preocupaciones. ¡Es deprimente! Me niego a creer que venimos a este mundo a crecer, reproducirnos y morir… Al menos no es lo que quiero para mi vida y no es como me gustaría que me recuerden.

Quiero creer que si estoy aquí, es para dejar huella, para hacer cosas que me llenen el alma. Si viniera con una gran recompensa económica, no me negaría ja, ja, ja, pero ese es el problema de los seres humanos, nos han dejado creer que el estatus y el dinero lo son todo.

Tristemente, hemos dejado que lo material le reste importancia a las reuniones familiares, a las citas con nuestra pareja, a vivir todos los días de nuestra vida como si fuera el primero. Hay que disfrutar todas las mañanas como si fuera el primer amanecer de nuestras vidas.

Lo sé, me gusta vivir en una burbuja de optimismo donde todo es hermoso. Pero, ¿qué sentido tendría la vida si nos aferramos a las malas noticias y no a esa risa de felicidad que brota desde nuestro interior?

Ante tantas noticias negativas, el mundo necesita más gente que le busque el lado bonito a la vida, que cuando tenga un día difícil, se aferre a lo positivo para terminar iluminando todo y a todos los que lo rodean. Quiero creer que para todos sale el sol, al final de la tormenta.

- Twitter e Instagram: @lucruzc