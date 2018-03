La mejor forma de concientizar es ayudando

Jossy Zamora / Jossy es conductora y periodista de La Verdad. @JossyZamora Ya está por terminar la temporada de tortugas y tuve la oportunidad de conseguir un lugar para poder ir a liberar tortuguitas. Estuvo padrísima la experiencia, se las recomiendo ampliamente y mas si tienen niños. Así como fue el ir a la brigada del cangrejo azul. Es todo un procedimiento, ya que son especies protegidas por la ley, por que están en peligro de extinción, es por eso que no pueden asistir mas de cuatro personas por familia especificando muy puntualmente a la Dirección de Ecología Municipal, quiénes son las personas que van a asistir, y ya que te autoricen te mandan los detalles de dónde será la liberación. Lo primero que hacen es darte una pequeña explicación de la especie que vas a liberar, en mi caso, me tocó toparme con puras tortuguitas blancas, que según las autoridades, son las que se han aparecido mas en nuestras playas ésta temporada. Después nos comentaron que para reconocerlas era contar los pliegues del caparazón, indicativo de la especie a la que estás ayudando y por último, nos comentaron que toda la brigada de liberación es por la noche para evitar que los depredadores naturales las cacen, por lo cual, es muy importante no alumbrarlas con flashes o luz, solo si es roja, además que también se evita atarantarlas por tanta luz y puedan llegar sin ningún problema, lo mas natural posible, al mar. Me sorprendí mucho al ver la respuesta de la gente, muy responsables y comprometidas con el buen manejo de los animalitos, acatando todas las instrucciones que se daban, los niños tan felices de poder participar en ésta actividad e incluso nos topamos con un pequeñin que estaba de voluntario con una sonrisa evidenciando lo mucho que estaba disfrutando el informar a los asistentes sobre las dudas que tuvieran de las tortuguitas. No hay mejor manera de concientizar que ayudando a la causa, y es de enorgullecer que los padres se preocupen de enseñar a sus hijos sobre estos temas y además también ellos darse la oportunidad de saber un poco mas sobre los animalitos que nos rodean. Me sentí muy feliz de ver a tanta gente que asistió y por supuesto disfruté demasiado el haber podido ver cómo tantas tortuguitas llegaron al mar, es por eso que los invito a que se preocupen por su medio ambiente haciendo eco de estas eco-actividades.

