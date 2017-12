¡La última y nos vamos..!

Bienvenido a la última columna del año de “Bien bajado ese balón”|

Sea usted, estimado lector, bienvenido a la última columna del año de “Bien bajado ese balón” (Y la segunda, por cierto)



Se nos va el 2017 y ya en pasitos de penal (o lo que muchos conocen como a la vuelta de la esquina) tenemos el Mundial Rusia 2018. Y es que para los fieles amantes del balompié mexicano realmente nos emociona tener este tipo de eventos, aparte de los partidos de la Champions, la Liga Mx y hasta los de Copa y Ascenso (No se hagan)



Y por cierto, ya que estamos hablando de fidelidad, estos días de sequía futbolera me han servido bastante para analizar cuantos aficionados verdaderamente se mantienen leal a su equipo, ya saben en buenas, malas y peores.



Hace unos días tuvimos una edición más de la final de Copa MX, donde Rayados recibió a los Tuzos de Pachuca, y días antes me topé en el “tuita” una convocatoria de “rayado a rayado” para no apoyar al equipo de casa luego de haber perdido la final regial (histórica por cierto) A lo que vino a mi un verdadero y profundo sentimiento de lástima hacia aquellos que dicen ser “fieles a los colores” y la cosa no agravió hasta que noté que muchos regios se habían sumado a dar la espalda a su supuesto equipo en la final de Copa.



Yo no sé hasta donde uno puede considerarse aficionado de corazón pero si hablan de una supuesta fidelidad, uno debe de permanecer sin importar circunstancias, vamos a apegarnos a la RAE que define a la fidelidad como la legalidad, la verdad y la realidad del cumplimiento de honor y lealtad. ¡Vaya! ¡Vaya!



Entre tantos, hubo un comentario en especial llamó mi atención, un usuario y supuesto rayado argumentaba que siempre iba a ser fiel a los colores pero que estaba en su derecho de exigir resultados a la directiva y que no asistiría al estadio por el bien de su equipo. (¡Já!)

Algunos virtuosos del futbol son egoístas y creen que ser aficionado de un equipo, nombre, colores o institución implica adjudicarse títulos o victorias ajenas. Recuerden siempre que el balompié es justo como la vida, sería ilógico estar al lado de una persona solo cuando pasan cosas positivas, los héroes necesitan malos ratos para recordar de que están hechos. Hay que estar también en malas, estimados.



Pero bueno sé que este tema suele repetirse todo el tiempo y siempre está latente en cuestiones de futbol, equipo y jugador pero como en estas fechas muchos nos (me incluyo) volvemos sentimentales, me pareció oportuno despedirme del año y de ustedes con estas líneas.



No pretendo cambiar ideologías ajenas pero debo admitir que no está de más mencionar y citar al gran Johan Cruyff “Un estilo es más importante que tener un trofeo”



Creo firmemente que no hay mejor manera de cerrar el año que reflexionando con base a futbol y aplicando tantas lecciones que podemos comparar con nuestra vida diaria. Por mi parte les deseo que nunca les falte salud, dinero y futbol a sus vidas (En el orden deseado)



Y por supuesto…¡Felices vísperas de Mundial 2018!