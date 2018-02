La libertad y el individuo: Igualdad

La igualdad puede ser definida como la cualidad que tienen las personas o cosas que comparten su naturaleza, calidad, cantidad, valor, forma y características. En el campo social, la igualdad es un derecho fundamental del ser humano por el cual todas las personas tienen derecho a las mismas oportunidades. Para la ciencia matemática, igualdad es la distribución en partes iguales llamada equivalencia. Existen diferentes tipos de igualdad entre las personas como la de género (entre hombres y mujeres), por la que personas de distinto sexo tienen los mismos derechos y oportunidades. Se conoce como igualdad social al contexto o situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel general.

La igualdad ante la ley somete a todas las personas a las mismas condiciones de igualdad ante la legislación y se aplica a todos los sectores sociales de la comunidad, ya que todas las personas sin distinción son iguales ante ella más allá de la raza, sexo o religión; dispensar un trato diferente a las personas a causa de la desigualdad social implicaría discriminación.

La Constitución asegura la garantía de la defensa judicial de los ciudadanos ante un conflicto, así como la de todos los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, a trabajar, a expresarse libremente, a transitar por todo el territorio de la nación, a profesar libremente su culto. El Estado debe corregir las desigualdades y brindar la misma posibilidad de acceso a la educación pública y gratuita, a la atención de la salud, a la vivienda, a un trabajo digno, condiciones que igualan a los sectores sociales.

En democracia, la igualdad fiscal se basa en el principio del establecimiento de diferencias según la capacidad económica de los contribuyentes, ya que quien gana más o posee mayor patrimonio tiene una base gravable mayor (proporcional a sus ingresos) sobre la cual hace un aporte mayor, lo que posibilita al Estado contar con los recursos necesarios para destinar a la generación de igualdad de oportunidades. Con ella lo que se establece es que para que una sociedad tenga un sistema justo este debe permitir que todos los individuos tienen que tener los mismos derechos políticos y civiles.

Pero no sólo eso, además todos tienen que contar con idénticas posibilidades para poder acceder a lo que sería el bienestar social. La igualdad es la correspondencia y proporción resultante de muchas partes que componen un todo uniforme. El término permite nombrar a la conformidad de algo con otra cosa en su forma, cantidad, calidad o naturaleza.

No obstante, además establece la igualdad de ambos géneros en los distintos medios de comunicación, protege a los trabajadores del acoso sexual y aboga por la igualdad a la hora de poder acceder tanto a un empleo como en materia de formación, de condiciones de trabajo o de promoción profesional.

Aquí cobra especial importancia el término igualdad salarial. Bajo dicha denominación se establece que todos los individuos que realizan trabajos similares deben percibir el mismo sueldo independientemente de su sexo, su raza, su religión, su nacionalidad o su orientación sexual. Si este no se produce queda claro que lo que se está estableciendo es una discriminación latente y palpable.

La igualdad de razas es otra forma de igualdad: esta noción sostiene que todas las personas deben gozar de los mismos derechos para que no exista la discriminación. La igualdad ante la ley es un principio que reconoce que todos los ciudadanos tienen capacidad para los mismos derechos. Resulta evidente que, si no hay igualdad de razas, no existe la igualdad ante la ley. Este concepto también supone que la Justicia no prejuzga.